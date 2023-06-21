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Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 12 украинских дронов - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 21.06.2023 (обновлено: 14:50 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879565152.html
Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 12 украинских дронов
Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 12 украинских дронов - РИА Новости, 21.06.2023
Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 12 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также 7 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:49
2023-06-21T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также 7 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской народной республики, Володино и Благовещенка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10256 танков и других боевых бронированных машин, 1127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11098 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879152108.html
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в мире, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область
Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 12 украинских дронов

Минобороны: российские ПВО за минувшие сутки сбили 12 украинских дронов и 7 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также 7 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской народной республики, Володино и Благовещенка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов
19 июня, 14:29
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10256 танков и других боевых бронированных машин, 1127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11098 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская область
 
 
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