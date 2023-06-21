Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 12 украинских дронов
Минобороны: российские ПВО за минувшие сутки сбили 12 украинских дронов и 7 снарядов РСЗО
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также 7 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской народной республики, Володино и Благовещенка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10256 танков и других боевых бронированных машин, 1127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11098 единиц специальной военной автомобильной техники.