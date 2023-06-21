https://ria.ru/20230621/ukraina-1879545343.html

Пленный украинский солдат заявил, что его бывший командир — не человек

Пленный украинский солдат заявил, что его бывший командир — не человек - РИА Новости, 21.06.2023

Пленный украинский солдат заявил, что его бывший командир — не человек

Пленный украинский военный стрелок Алексей Куприенко возложил на командира вину за большие потери своей роты и рассказал о том, что тот относился к подчинённым... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:30

2023-06-21T13:30

2023-06-21T13:30

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пленный украинский военный стрелок Алексей Куприенко возложил на командира вину за большие потери своей роты и рассказал о том, что тот относился к подчинённым как к пушечному мясу, а сам постоянно прятался на расстоянии двух-трёх километров от боевых действий. "На позициях нас было шесть человек. Из шести человек все "двухсотые" (погибли), остался живым только я. Потери у нас очень большие. Я остался только живой, а командир наш, роты, он просто убежал. Все потери, это просто вина командира. Из-за его неправильных и неадекватных решений. Я считаю, что он просто сделал как последняя гнида, оставив нас там на позициях, сам убежал. Просто мы не знали, что делать. Думаю, это даже не то что не мужик, а не человек", - сказал Куприенко в видеоролике, распространённом Минобороны РФ. "Сразу кинули в боевые действия. Подготовки вообще не было никакой. Командиру на нас абсолютно наплевать, на наши проблемы, он к нам относится как к пушечному мясу, как к собакам просто. В случае какой-то опасности убегает постоянно первый и стоит сзади, километра два-три", - добавил украинский военный. По его словам, в роте бывали и случаи дезертирства, несмотря на то, что за позициями украинских военных стояли нацгвардейцы и СОБР, стрелявшие на поражение по отходившим. За этим же были замечены некоторые командиры рот, добавил Куприенко. Российские снаряды, отметил он, прилетали точно в траншеи, окопы и миномёты. Таким же точным был огонь из автоматического оружия. Увидев "кровь везде" и большое количество погибших сослуживцев, Куприенко понял, что у него "просто нет вариантов" и решил сдаться, когда подходили российские штурмующие подразделения. В российском плену у стрелка есть "нормальное питание и вода", которых он был лишён в своей части. Участок, по которому можно было доставлять провиант, простреливался с поля, поэтому никакого снабжения не было, рассказал он. Куприенко вспомнил, как был мобилизован - полицейский и военком подошли к нему на выходе из магазина и после проверки документов вручили повестку. Стрелок признался, что пытался убежать от них, но был пойман и доставлен в военкомат. Своих соотечественников он призвал любыми возможными способами избегать мобилизации или же сразу сдаваться в плен, если они уже оказались в зоне боевых действий. "Я отношусь очень плохо и считаю, что Зеленский и Залужный - это полные ублюдки, которые просто посылают людей на верную смерть", - охарактеризовал он украинское военно-политическое руководство. Другой пленный старший сержант Виктор Косенко рассказал, что был мобилизован и отправился в зону боевых действий прямо "с завода, с работы". Он признался, что сдался в плен "как только появилась возможность, сразу". Двое его сослуживцев, которые также решили сдаться, были убиты украинскими военным. Старший сержант также сообщил, что был удивлён положительным к нему отношением представителей российской армии и сделал вывод, что по этому поводу на Украине "дезинформации много". "Кто не мобилизован, любыми способами избежать этого, это 100%, потому что это просто пушечное мясо. А кто мобилизованный, осмыслить происходящее, я думаю, что сейчас уже многие стали по-другому смотреть на это, и сделать выводы", - посоветовал Косенко украинцам. Еще один пленный Кирилл Ветров рассказал, что ему угрожали судом, если он не явится по повестке в военкомат. Потери украинских войск, по его словам, составляют примерно 70% от всего личного состава. "Лучше не идите вообще воевать, это глупо и бесполезно. Или покалечат, или погибнете", - добавил Ветров.

https://ria.ru/20230620/voennyy-1879290690.html

https://ria.ru/20230619/plennyy-1879238620.html

https://ria.ru/20230619/vsu-1879217343.html

https://ria.ru/20230618/ukraina-1878957981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр