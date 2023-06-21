https://ria.ru/20230621/ukraina-1879537615.html

СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову

СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову - РИА Новости, 21.06.2023

СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову

Служба безопасности Украины в среду заявила в своем телеграм-канале, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:04

2023-06-21T13:04

2023-06-21T13:04

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины в среду заявила в своем телеграм-канале, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти и изменения госграниц Украины. "Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор. Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что Шелков еще до февраля 2022 года стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании, он якобы поставлял минералы для производства титана из украинских месторождений предприятиям российского военно-промышленного комплекса. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову… о подозрении по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - добавили в ведомстве. Владимир Зеленский в июне 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о применении бессрочных санкций против Шелкова. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины