СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову
СБУ заочно обвинила бизнесмена Шелкова в поставке титанового сырья в Россию
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины в среду заявила в своем телеграм-канале, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти и изменения госграниц Украины.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор. Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве утверждают, что Шелков еще до февраля 2022 года стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании, он якобы поставлял минералы для производства титана из украинских месторождений предприятиям российского военно-промышленного комплекса.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову… о подозрении по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский в июне 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о применении бессрочных санкций против Шелкова.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.