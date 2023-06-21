Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879537615.html
СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову
СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову - РИА Новости, 21.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову
Служба безопасности Украины в среду заявила в своем телеграм-канале, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:04
2023-06-21T13:04
в мире
украина
россия
владимир зеленский
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины в среду заявила в своем телеграм-канале, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти и изменения госграниц Украины. "Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор. Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что Шелков еще до февраля 2022 года стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании, он якобы поставлял минералы для производства титана из украинских месторождений предприятиям российского военно-промышленного комплекса. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову… о подозрении по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - добавили в ведомстве. Владимир Зеленский в июне 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о применении бессрочных санкций против Шелкова. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html
https://ria.ru/20230616/malkevich-1878703469.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову

СБУ заочно обвинила бизнесмена Шелкова в поставке титанового сырья в Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины в среду заявила в своем телеграм-канале, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти и изменения госграниц Украины.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор. Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении СБУ.
Сергей Савчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СБУ заочно обвинила внештатного автора РИА Новости
20 июня, 19:35
В ведомстве утверждают, что Шелков еще до февраля 2022 года стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании, он якобы поставлял минералы для производства титана из украинских месторождений предприятиям российского военно-промышленного комплекса.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову… о подозрении по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский в июне 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о применении бессрочных санкций против Шелкова.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинение члену Общественной палаты Малькевичу
16 июня, 16:24
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала