https://ria.ru/20230621/ukraina-1879529369.html
Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине
Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине - РИА Новости, 21.06.2023
Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине
Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но пока никаких наработок нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:31
2023-06-21T12:31
2023-06-21T12:31
специальная военная операция на украине
россия
бразилия
украина
дмитрий песков
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но пока никаких наработок нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но, опять же, каких-то конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации вот таких замыслов пока, к сожалению, нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230621/braziliya-1879489710.html
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РИА Новости
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россия, бразилия, украина, дмитрий песков, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Бразилия, Украина, Дмитрий Песков, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине
Песков: Россия ведет диалог с Бразилией по Украине, но пока без конкретных наработок
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но пока никаких наработок нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но, опять же, каких-то конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации вот таких замыслов пока, к сожалению, нет", - сказал Песков журналистам.
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