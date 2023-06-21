https://ria.ru/20230621/ukraina-1879529369.html

Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине

Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине - РИА Новости, 21.06.2023

Песков рассказал о диалоге России и Бразилии по Украине

Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но пока никаких наработок нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:31

2023-06-21T12:31

2023-06-21T12:31

специальная военная операция на украине

россия

бразилия

украина

дмитрий песков

политика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но пока никаких наработок нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но, опять же, каких-то конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации вот таких замыслов пока, к сожалению, нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230621/braziliya-1879489710.html

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Кирилл Волков

россия, бразилия, украина, дмитрий песков, политика, ситуация в днр и лнр