https://ria.ru/20230621/ukraina-1879524706.html

США предоставят Украине дополнительную помощь, заявил Блинкен

США предоставят Украине дополнительную помощь, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.06.2023

США предоставят Украине дополнительную помощь, заявил Блинкен

США предоставят Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи Украине, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:15

2023-06-21T12:15

2023-06-21T13:13

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. США предоставят Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи Украине, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины, трансляция которой велась в YouTube."Мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере более 1,3 миллиарда долларов", - сказал он.По словам Блинкена, 520 миллионов долларов пойдут на развитие украинской энергосети. Помимо этого, 657 миллионов будут вложены в транспортную инфраструктуру. На цифровизацию таможенной службы и других структур для противодействия коррупции будет выделено 100 миллионов. Также 35 миллионов долларов пойдут на нивелирование возможных рисков для инвесторов в Украине.Ранее заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх заявила, что США предоставили Украине военного снаряжения на сумму 6,2 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html

https://ria.ru/20230620/pentagon-1879458363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, энтони блинкен, сергей лавров, нато, россия