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Министр инфраструктуры Украины попросил Японию помочь в сфере энергетики - РИА Новости, 21.06.2023
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06:16 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879475393.html
Министр инфраструктуры Украины попросил Японию помочь в сфере энергетики
Министр инфраструктуры Украины попросил Японию помочь в сфере энергетики - РИА Новости, 21.06.2023
Министр инфраструктуры Украины попросил Японию помочь в сфере энергетики
Украина хочет, чтобы японские компании оказали ей помощь в сфере энергетики, об этом в интервью телеканалу NHK заявил вице-премьер Украины и министр... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:16
2023-06-21T06:16
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Украина хочет, чтобы японские компании оказали ей помощь в сфере энергетики, об этом в интервью телеканалу NHK заявил вице-премьер Украины и министр инфраструктуры Александр Кубраков, который в понедельник уже подписал с Японией меморандум об оказании помощи при восстановлении Украины. Интервью приурочено к открывающейся в среду в Лондоне конференции по восстановлению Украины. "Для реформ в энергетике мы хотим, чтобы японские предприятия, которые могут гордиться самым высоким в мире уровнем технологий и эффективности, оказали помощь", - сказал Кубраков. Министр подчеркнул, что восстановление экономики Украины необходимо начать, не дожидаясь окончания военных действий, связав немедленное восстановление экономики с возможностями Украины "на поле боя". При этом он признал, что в ряде случаев оценить масштаб ущерба сложно. "Ситуация с затоплением стала лучше, но есть опасность, что около одного миллиона человек будет страдать от нехватки воды, мы продвигаем строительство водопровода. Что касается восстановления пострадавших сельхозугодий, то пока мы даже не можем оценить проблему", - подчеркнул министр. В понедельник министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Япония намерена, используя свой опыт восстановления после землетрясения и цунами 2011 года и других стихийных бедствий, оказать помощь Украине в вопросах восстановления жилья, канализации, восстановления транспортной инфраструктуры, обеспечения оборудования для школ. Япония уже объявила об оказании помощи Украине в размере 7,6 миллиарда долларов. Кроме того, стало известно, что на полях открывающейся в Лондоне конференции по восстановлению Украины состоятся двусторонние переговоры Японии и Украины с участием представителей правительства и частных компаний Украины и представителей МИД и министерства экономики Японии, руководства Японской организации внешней торговли JETRO.
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украина, jetro, япония, лондон, в мире
Украина, JETRO, Япония, Лондон, В мире
Министр инфраструктуры Украины попросил Японию помочь в сфере энергетики

Министр инфраструктуры Украины призвал японские компании помочь в сфере энергетики

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Украина хочет, чтобы японские компании оказали ей помощь в сфере энергетики, об этом в интервью телеканалу NHK заявил вице-премьер Украины и министр инфраструктуры Александр Кубраков, который в понедельник уже подписал с Японией меморандум об оказании помощи при восстановлении Украины.
Интервью приурочено к открывающейся в среду в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
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"Для реформ в энергетике мы хотим, чтобы японские предприятия, которые могут гордиться самым высоким в мире уровнем технологий и эффективности, оказали помощь", - сказал Кубраков.
Министр подчеркнул, что восстановление экономики Украины необходимо начать, не дожидаясь окончания военных действий, связав немедленное восстановление экономики с возможностями Украины "на поле боя".
При этом он признал, что в ряде случаев оценить масштаб ущерба сложно. "Ситуация с затоплением стала лучше, но есть опасность, что около одного миллиона человек будет страдать от нехватки воды, мы продвигаем строительство водопровода. Что касается восстановления пострадавших сельхозугодий, то пока мы даже не можем оценить проблему", - подчеркнул министр.
В понедельник министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Япония намерена, используя свой опыт восстановления после землетрясения и цунами 2011 года и других стихийных бедствий, оказать помощь Украине в вопросах восстановления жилья, канализации, восстановления транспортной инфраструктуры, обеспечения оборудования для школ.
Япония уже объявила об оказании помощи Украине в размере 7,6 миллиарда долларов.
Кроме того, стало известно, что на полях открывающейся в Лондоне конференции по восстановлению Украины состоятся двусторонние переговоры Японии и Украины с участием представителей правительства и частных компаний Украины и представителей МИД и министерства экономики Японии, руководства Японской организации внешней торговли JETRO.
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