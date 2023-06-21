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Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/udar-1879688108.html
Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму
Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму - РИА Новости, 21.06.2023
Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму
Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил никаких ответных мер в случае нанесения украинскими силами удара по Крыму. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:19
2023-06-21T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
андрей келин
риши сунак
лондон
украина
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил никаких ответных мер в случае нанесения украинскими силами удара по Крыму. "Министр (обороны России Сергей) Шойгу не сказал, какие у него планы, если – и мы говорим если - Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму, а это часть России, так что все возможно", - сказал он в интервью ведущему телеканала Sky News Марку Остину. Трансляция велась на сайте телеканала. По словам посла, Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России при нанесении ударов по Крыму. Глава дипмиссии отметил, что российские войска находятся на территории, официально признанной частью РФ. При этом целью Москвы является не уничтожение "того, что Россия не может взять", как заявил ранее британский премьер Риши Сунак, а сокращение военных возможностей киевского режима, которые стали представлять для РФ угрозу, добавил дипломат. Посол отметил, что проблемой является не сама Украина, а украинское правительство, которое заняло жесткую антироссийскую позицию, что и является причиной конфликта. Изначально наблюдались отдельные нацистские тенденции в западных частях Украины, которые потом превратились в "официальную линию украинского правительства" при активной поддержке западных стран, заявил он.
https://ria.ru/20230620/rakety-1879322086.html
https://ria.ru/20230528/posol-1874601066.html
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в мире, россия, андрей келин, риши сунак, лондон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Андрей Келин, Риши Сунак, Лондон, Украина
Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму

Посол России в Лондоне не исключил ответных мер в случае нанесения Украиной удара по Крыму

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил никаких ответных мер в случае нанесения украинскими силами удара по Крыму.
"Министр (обороны России Сергей) Шойгу не сказал, какие у него планы, если – и мы говорим если - Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму, а это часть России, так что все возможно", - сказал он в интервью ведущему телеканала Sky News Марку Остину.
Шойгу: применение ракет Storm Shadow и HIMARS вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow
20 июня, 12:38
Трансляция велась на сайте телеканала.
По словам посла, Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России при нанесении ударов по Крыму.
Глава дипмиссии отметил, что российские войска находятся на территории, официально признанной частью РФ. При этом целью Москвы является не уничтожение "того, что Россия не может взять", как заявил ранее британский премьер Риши Сунак, а сокращение военных возможностей киевского режима, которые стали представлять для РФ угрозу, добавил дипломат.
Посол отметил, что проблемой является не сама Украина, а украинское правительство, которое заняло жесткую антироссийскую позицию, что и является причиной конфликта. Изначально наблюдались отдельные нацистские тенденции в западных частях Украины, которые потом превратились в "официальную линию украинского правительства" при активной поддержке западных стран, заявил он.
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин
28 мая, 00:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАндрей КелинРиши СунакЛондонУкраина
 
 
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