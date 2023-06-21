https://ria.ru/20230621/udar-1879688108.html

Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму

Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму - РИА Новости, 21.06.2023

Посол России не исключил ответных мер в случае нанесения удара по Крыму

Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил никаких ответных мер в случае нанесения украинскими силами удара по Крыму. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:19

2023-06-21T23:19

2023-06-21T23:19

специальная военная операция на украине

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риши сунак

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил никаких ответных мер в случае нанесения украинскими силами удара по Крыму. "Министр (обороны России Сергей) Шойгу не сказал, какие у него планы, если – и мы говорим если - Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму, а это часть России, так что все возможно", - сказал он в интервью ведущему телеканала Sky News Марку Остину. Трансляция велась на сайте телеканала. По словам посла, Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России при нанесении ударов по Крыму. Глава дипмиссии отметил, что российские войска находятся на территории, официально признанной частью РФ. При этом целью Москвы является не уничтожение "того, что Россия не может взять", как заявил ранее британский премьер Риши Сунак, а сокращение военных возможностей киевского режима, которые стали представлять для РФ угрозу, добавил дипломат. Посол отметил, что проблемой является не сама Украина, а украинское правительство, которое заняло жесткую антироссийскую позицию, что и является причиной конфликта. Изначально наблюдались отдельные нацистские тенденции в западных частях Украины, которые потом превратились в "официальную линию украинского правительства" при активной поддержке западных стран, заявил он.

https://ria.ru/20230620/rakety-1879322086.html

https://ria.ru/20230528/posol-1874601066.html

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