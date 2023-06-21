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Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ" - РИА Новости, 21.06.2023
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13:50 21.06.2023
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Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ"
Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ" - РИА Новости, 21.06.2023
Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ"
Автомобили "УАЗ" и гуманитарный груз отправили из Курганской области в зону спецоперации, сообщило региональное отделение ОНФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:50
2023-06-21T13:50
надежные люди
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Автомобили "УАЗ" и гуманитарный груз отправили из Курганской области в зону спецоперации, сообщило региональное отделение ОНФ. "Вновь совместно с правительством Курганской области отправили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Мы лично передадим из рук в руки курганским защитникам ключи от автомобилей, личные посылки, оборудование, инструменты, детские письма и рисунки — всё, что собирали неравнодушные жители Зауралья", - говорится в сообщении. ОНФ поясняет, что старались максимально отработать заявки солдат, находящихся на передовой. "Ребята на линии соприкосновения чувствуют заботу и поддержку земляков", - уточняется в сообщении. Заместитель губернатора региона Станислав Носков уточнил, что в зону спецоперации от области отправляются 4 автомобиля "УАЗ", генераторы, инструмент, дополнительные колеса, маскировочные сети. "Все, что ребята написали", - сказал он.
https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html
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курганская область
Надежные люди, Курганская область
Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ"

Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ" и гуманитарный груз

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Автомобили "УАЗ" и гуманитарный груз отправили из Курганской области в зону спецоперации, сообщило региональное отделение ОНФ.
"Вновь совместно с правительством Курганской области отправили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Мы лично передадим из рук в руки курганским защитникам ключи от автомобилей, личные посылки, оборудование, инструменты, детские письма и рисунки — всё, что собирали неравнодушные жители Зауралья", - говорится в сообщении.
ОНФ поясняет, что старались максимально отработать заявки солдат, находящихся на передовой. "Ребята на линии соприкосновения чувствуют заботу и поддержку земляков", - уточняется в сообщении.
Заместитель губернатора региона Станислав Носков уточнил, что в зону спецоперации от области отправляются 4 автомобиля "УАЗ", генераторы, инструмент, дополнительные колеса, маскировочные сети. "Все, что ребята написали", - сказал он.
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