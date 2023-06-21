https://ria.ru/20230621/uaz-1879549024.html

Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ"

Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ" - РИА Новости, 21.06.2023

Курганская область отправила в зону СВО четыре автомобиля "УАЗ"

Автомобили "УАЗ" и гуманитарный груз отправили из Курганской области в зону спецоперации, сообщило региональное отделение ОНФ. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:50

2023-06-21T13:50

2023-06-21T13:50

надежные люди

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Автомобили "УАЗ" и гуманитарный груз отправили из Курганской области в зону спецоперации, сообщило региональное отделение ОНФ. "Вновь совместно с правительством Курганской области отправили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Мы лично передадим из рук в руки курганским защитникам ключи от автомобилей, личные посылки, оборудование, инструменты, детские письма и рисунки — всё, что собирали неравнодушные жители Зауралья", - говорится в сообщении. ОНФ поясняет, что старались максимально отработать заявки солдат, находящихся на передовой. "Ребята на линии соприкосновения чувствуют заботу и поддержку земляков", - уточняется в сообщении. Заместитель губернатора региона Станислав Носков уточнил, что в зону спецоперации от области отправляются 4 автомобиля "УАЗ", генераторы, инструмент, дополнительные колеса, маскировочные сети. "Все, что ребята написали", - сказал он.

https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html

курганская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курганская область