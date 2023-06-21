Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме
Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме после борьбы группировок
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Свыше 40 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан погибли после столкновения членов двух преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, большинство из них стали жертвами пожара, сообщила прокуратура страны.
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"Предварительно известно, что погиб 41 человек, однако более подробная информация по этому поводу будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия", - говорится в бюллетене на сайте прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь ведомства Юрий Мора в комментариях местным СМИ сообщил, что из общего числа погибших по меньшей мере 25 человек сгорели, будучи запертыми в помещении тюрьмы.
По информации местных СМИ, трагедия в женской тюрьме к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы произошла из-за конфликта двух крупных группировок, к которым принадлежали погибшие и пострадавшие — крупнейшей центральноамериканской банды Mara Salvatrucha и их соперников из Barrio 18. Помимо тех, кто погиб в огне, не менее 16 человек получили в столкновении смертельные ножевые и огнестрельные ранения, еще пять женщин были госпитализированы.
Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована чудовищным убийством, подчеркнув, что оно произошло "на виду и при попустительстве" силовых структур. Она выразила солидарность с семьями погибших, вызвала для объяснений министра безопасности и главу ревизионной комиссии прокуратуры и пообещала принять "кардинальные меры" в связи с инцидентом в Cefas.