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Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме - РИА Новости, 21.06.2023
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02:06 21.06.2023 (обновлено: 05:23 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/tyurma-1879468351.html
Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме
Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме - РИА Новости, 21.06.2023
Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме
Свыше 40 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан погибли после столкновения членов двух преступных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:06
2023-06-21T05:23
гондурас
тегусигальпа
сиомара кастро
в мире
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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Свыше 40 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан погибли после столкновения членов двух преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, большинство из них стали жертвами пожара, сообщила прокуратура страны."Предварительно известно, что погиб 41 человек, однако более подробная информация по этому поводу будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия", - говорится в бюллетене на сайте прокуратуры. Ранее пресс-секретарь ведомства Юрий Мора в комментариях местным СМИ сообщил, что из общего числа погибших по меньшей мере 25 человек сгорели, будучи запертыми в помещении тюрьмы. По информации местных СМИ, трагедия в женской тюрьме к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы произошла из-за конфликта двух крупных группировок, к которым принадлежали погибшие и пострадавшие — крупнейшей центральноамериканской банды Mara Salvatrucha и их соперников из Barrio 18. Помимо тех, кто погиб в огне, не менее 16 человек получили в столкновении смертельные ножевые и огнестрельные ранения, еще пять женщин были госпитализированы. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована чудовищным убийством, подчеркнув, что оно произошло "на виду и при попустительстве" силовых структур. Она выразила солидарность с семьями погибших, вызвала для объяснений министра безопасности и главу ревизионной комиссии прокуратуры и пообещала принять "кардинальные меры" в связи с инцидентом в Cefas.
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гондурас, тегусигальпа, сиомара кастро, в мире
Гондурас, Тегусигальпа, Сиомара Кастро, В мире
Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме

Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме после борьбы группировок

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Свыше 40 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан погибли после столкновения членов двух преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, большинство из них стали жертвами пожара, сообщила прокуратура страны.
«
"Предварительно известно, что погиб 41 человек, однако более подробная информация по этому поводу будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия", - говорится в бюллетене на сайте прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь ведомства Юрий Мора в комментариях местным СМИ сообщил, что из общего числа погибших по меньшей мере 25 человек сгорели, будучи запертыми в помещении тюрьмы.
По информации местных СМИ, трагедия в женской тюрьме к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы произошла из-за конфликта двух крупных группировок, к которым принадлежали погибшие и пострадавшие — крупнейшей центральноамериканской банды Mara Salvatrucha и их соперников из Barrio 18. Помимо тех, кто погиб в огне, не менее 16 человек получили в столкновении смертельные ножевые и огнестрельные ранения, еще пять женщин были госпитализированы.
Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована чудовищным убийством, подчеркнув, что оно произошло "на виду и при попустительстве" силовых структур. Она выразила солидарность с семьями погибших, вызвала для объяснений министра безопасности и главу ревизионной комиссии прокуратуры и пообещала принять "кардинальные меры" в связи с инцидентом в Cefas.
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