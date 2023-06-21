Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки
Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки и выделят место в детском саду ее годовалому ребенку, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что во вторник днем в центре Кызыла мужчина напал на молодую девушку и нанес ей множественные ножевые ранения. В результате девушка скончалась, нападавший был задержан. По данным СК региона, мужчина перепутал ее с другой девушкой. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что нападавший, предположительно, страдает психическим заболеванием.
"Гибель ни в чем не повинной девушки потрясло наше общество. Семье... сейчас очень нужна поддержка. Поможем с трудоустройством ее супругу, выпускнику инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета. Для их годовалого малыша определим место в детскому саду, куда он сможет пойти, как только это понадобится", - сказано в сообщении.
Ховалыг отметил, что считает неуместным в ближайшее время проведение время массовых мероприятий на площади Арата, где произошло нападение. Анонсированные ранее события в честь Всероссийского дня молодежи должны быть перемещены на другие площадки.
"В открытом доступе появилась информация, что подозреваемый является психически больным человеком. Состоял на учете психдиспансера. Поручил социальному блоку правительства в кратчайшие сроки провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно в части взаимодействия с правоохранительными структурами в случае определения лиц, представляющих особую угрозу и опасность обществу", - заявил глава республики.
По его словам, от жителей поступает много сообщений и критики по поводу работы полиции. В частности проблемы с обращением в дежурную часть, куда сложно дозвониться или донести важность сообщения о правонарушении. Также есть вопросы к работе сотрудников патрульно-постовых служб. Ховалыг анонсировал, что охрана общественного порядка и совершенствование мер безопасности будет обсуждаться на ближайшей встрече с руководителями правоохранительного блока в рамках реализации плана декриминализации региона.