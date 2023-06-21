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Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки - РИА Новости, 21.06.2023
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07:51 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/tuva-1879479214.html
Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки
Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки - РИА Новости, 21.06.2023
Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки
Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки и выделят место в детском саду ее годовалому ребенку, сообщил глава... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:51
2023-06-21T07:51
кызыл
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
тувинский государственный университет
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки и выделят место в детском саду ее годовалому ребенку, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что во вторник днем в центре Кызыла мужчина напал на молодую девушку и нанес ей множественные ножевые ранения. В результате девушка скончалась, нападавший был задержан. По данным СК региона, мужчина перепутал ее с другой девушкой. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что нападавший, предположительно, страдает психическим заболеванием. "Гибель ни в чем не повинной девушки потрясло наше общество. Семье... сейчас очень нужна поддержка. Поможем с трудоустройством ее супругу, выпускнику инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета. Для их годовалого малыша определим место в детскому саду, куда он сможет пойти, как только это понадобится", - сказано в сообщении. Ховалыг отметил, что считает неуместным в ближайшее время проведение время массовых мероприятий на площади Арата, где произошло нападение. Анонсированные ранее события в честь Всероссийского дня молодежи должны быть перемещены на другие площадки. "В открытом доступе появилась информация, что подозреваемый является психически больным человеком. Состоял на учете психдиспансера. Поручил социальному блоку правительства в кратчайшие сроки провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно в части взаимодействия с правоохранительными структурами в случае определения лиц, представляющих особую угрозу и опасность обществу", - заявил глава республики. По его словам, от жителей поступает много сообщений и критики по поводу работы полиции. В частности проблемы с обращением в дежурную часть, куда сложно дозвониться или донести важность сообщения о правонарушении. Также есть вопросы к работе сотрудников патрульно-постовых служб. Ховалыг анонсировал, что охрана общественного порядка и совершенствование мер безопасности будет обсуждаться на ближайшей встрече с руководителями правоохранительного блока в рамках реализации плана декриминализации региона.
https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html
https://ria.ru/20230617/ubiystvo-1878881371.html
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кызыл, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф), тувинский государственный университет
Кызыл, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ), Тувинский государственный университет
Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки

Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки и выделят место в детском саду ее годовалому ребенку, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что во вторник днем в центре Кызыла мужчина напал на молодую девушку и нанес ей множественные ножевые ранения. В результате девушка скончалась, нападавший был задержан. По данным СК региона, мужчина перепутал ее с другой девушкой. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что нападавший, предположительно, страдает психическим заболеванием.
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"Гибель ни в чем не повинной девушки потрясло наше общество. Семье... сейчас очень нужна поддержка. Поможем с трудоустройством ее супругу, выпускнику инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета. Для их годовалого малыша определим место в детскому саду, куда он сможет пойти, как только это понадобится", - сказано в сообщении.
Ховалыг отметил, что считает неуместным в ближайшее время проведение время массовых мероприятий на площади Арата, где произошло нападение. Анонсированные ранее события в честь Всероссийского дня молодежи должны быть перемещены на другие площадки.
"В открытом доступе появилась информация, что подозреваемый является психически больным человеком. Состоял на учете психдиспансера. Поручил социальному блоку правительства в кратчайшие сроки провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно в части взаимодействия с правоохранительными структурами в случае определения лиц, представляющих особую угрозу и опасность обществу", - заявил глава республики.
По его словам, от жителей поступает много сообщений и критики по поводу работы полиции. В частности проблемы с обращением в дежурную часть, куда сложно дозвониться или донести важность сообщения о правонарушении. Также есть вопросы к работе сотрудников патрульно-постовых служб. Ховалыг анонсировал, что охрана общественного порядка и совершенствование мер безопасности будет обсуждаться на ближайшей встрече с руководителями правоохранительного блока в рамках реализации плана декриминализации региона.
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КызылВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)Тувинский государственный университет
 
 
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