https://ria.ru/20230621/tuva-1879479214.html

Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки

Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки - РИА Новости, 21.06.2023

Власти Тувы помогут семье убитой в центре Кызыла девушки

Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки и выделят место в детском саду ее годовалому ребенку, сообщил глава... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:51

2023-06-21T07:51

2023-06-21T07:51

кызыл

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

тувинский государственный университет

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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Власти Тувы помогут с трудоустройством мужу убитой в центре Кызыла 23-летней девушки и выделят место в детском саду ее годовалому ребенку, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что во вторник днем в центре Кызыла мужчина напал на молодую девушку и нанес ей множественные ножевые ранения. В результате девушка скончалась, нападавший был задержан. По данным СК региона, мужчина перепутал ее с другой девушкой. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что нападавший, предположительно, страдает психическим заболеванием. "Гибель ни в чем не повинной девушки потрясло наше общество. Семье... сейчас очень нужна поддержка. Поможем с трудоустройством ее супругу, выпускнику инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета. Для их годовалого малыша определим место в детскому саду, куда он сможет пойти, как только это понадобится", - сказано в сообщении. Ховалыг отметил, что считает неуместным в ближайшее время проведение время массовых мероприятий на площади Арата, где произошло нападение. Анонсированные ранее события в честь Всероссийского дня молодежи должны быть перемещены на другие площадки. "В открытом доступе появилась информация, что подозреваемый является психически больным человеком. Состоял на учете психдиспансера. Поручил социальному блоку правительства в кратчайшие сроки провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно в части взаимодействия с правоохранительными структурами в случае определения лиц, представляющих особую угрозу и опасность обществу", - заявил глава республики. По его словам, от жителей поступает много сообщений и критики по поводу работы полиции. В частности проблемы с обращением в дежурную часть, куда сложно дозвониться или донести важность сообщения о правонарушении. Также есть вопросы к работе сотрудников патрульно-постовых служб. Ховалыг анонсировал, что охрана общественного порядка и совершенствование мер безопасности будет обсуждаться на ближайшей встрече с руководителями правоохранительного блока в рамках реализации плана декриминализации региона.

https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html

https://ria.ru/20230617/ubiystvo-1878881371.html

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кызыл, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф), тувинский государственный университет