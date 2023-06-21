https://ria.ru/20230621/turchak-1879672978.html

В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака

В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака - РИА Новости, 21.06.2023

В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака

Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:13

2023-06-21T20:13

2023-06-21T20:18

единая россия

андрей турчак

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что Турчак якобы перенес операцию вследствие получения легкого ранения. "Нет", - сказали в пресс-службе на вопрос о том, получал ли Турчак ранение и проводилась ли ему операция.

https://ria.ru/20230512/turchak-1871424453.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, андрей турчак, россия