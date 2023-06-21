https://ria.ru/20230621/turchak-1879672978.html
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака - РИА Новости, 21.06.2023
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака
Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:13
2023-06-21T20:13
2023-06-21T20:18
единая россия
андрей турчак
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что Турчак якобы перенес операцию вследствие получения легкого ранения. "Нет", - сказали в пресс-службе на вопрос о том, получал ли Турчак ранение и проводилась ли ему операция.
https://ria.ru/20230512/turchak-1871424453.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, андрей турчак, россия
Единая Россия, Андрей Турчак, Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака
Пресс-служба ЕР опровергла сообщение о ранении секретаря генсовета партии Турчака