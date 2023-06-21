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В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака - РИА Новости, 21.06.2023
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20:13 21.06.2023 (обновлено: 20:18 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/turchak-1879672978.html
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака - РИА Новости, 21.06.2023
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака
Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:13
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единая россия
андрей турчак
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что Турчак якобы перенес операцию вследствие получения легкого ранения. "Нет", - сказали в пресс-службе на вопрос о том, получал ли Турчак ранение и проводилась ли ему операция.
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единая россия, андрей турчак, россия
Единая Россия, Андрей Турчак, Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака

Пресс-служба ЕР опровергла сообщение о ранении секретаря генсовета партии Турчака

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла РИА Новости сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что Турчак якобы перенес операцию вследствие получения легкого ранения.
"Нет", - сказали в пресс-службе на вопрос о том, получал ли Турчак ранение и проводилась ли ему операция.
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В ЕР подтвердили, что Турчак не пострадал при украинском обстреле Луганска
12 мая, 20:33
 
Единая РоссияАндрей ТурчакРоссия
 
 
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