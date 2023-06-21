Рейтинг@Mail.ru
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.06.2023 (обновлено: 14:16 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/tsoy-1879553746.html
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично - РИА Новости, 21.06.2023
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично
Песни Виктора Цоя на Украине не запрещено исполнять публично, заявили в среду в госагентстве по искусству при минкультуры страны. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:15
2023-06-21T14:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
виктор цой
новости культуры
министерство культуры украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/26/1559702695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e9b06aab4684967cd36053039cbe875.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Песни Виктора Цоя на Украине не запрещено исполнять публично, заявили в среду в госагентстве по искусству при минкультуры страны. Таким образом государство отреагировало на резонансную историю, которая произошла в начале июня во Львове. Тогда депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице песни легендарного рок-музыканта. Действия Пипы, утверждавшей, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях - там развернулась кампания в поддержку певца, пользователи отмечали трудное положение русского языка на Украине. "Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение", - приводит ответ властей агентство "Украинские новости", которое обратилось с соответствующим запросом. Двадцать первого июня исполняется 61 год со дня рождения Виктора Цоя (1962-1990). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html
https://ria.ru/20230510/kormukhina-1870811213.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/26/1559702695_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e244c25effeba3a5719304c7540086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, виктор цой, новости культуры, министерство культуры украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Виктор Цой, Новости культуры, Министерство культуры Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично

Минкульт Украины заявил, что песни Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение

© РИА НовостиВиктор Цой и группа "Кино" во время концерта в Олимпийском. 1990 год
Виктор Цой и группа Кино во время концерта в Олимпийском. 1990 год - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости
Виктор Цой и группа "Кино" во время концерта в Олимпийском. 1990 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Песни Виктора Цоя на Украине не запрещено исполнять публично, заявили в среду в госагентстве по искусству при минкультуры страны.
Таким образом государство отреагировало на резонансную историю, которая произошла в начале июня во Львове. Тогда депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице песни легендарного рок-музыканта. Действия Пипы, утверждавшей, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях - там развернулась кампания в поддержку певца, пользователи отмечали трудное положение русского языка на Украине.
Певец Макс Барских - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском
15 июня, 14:42
"Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение", - приводит ответ властей агентство "Украинские новости", которое обратилось с соответствующим запросом.
Двадцать первого июня исполняется 61 год со дня рождения Виктора Цоя (1962-1990).
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Полина Гагарина / Ольга Кормухина - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной
10 мая, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВиктор ЦойНовости культурыМинистерство культуры УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала