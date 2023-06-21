https://ria.ru/20230621/tsoy-1879553746.html
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично - РИА Новости, 21.06.2023
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично
Песни Виктора Цоя на Украине не запрещено исполнять публично, заявили в среду в госагентстве по искусству при минкультуры страны. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:15
2023-06-21T14:15
2023-06-21T14:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
виктор цой
новости культуры
министерство культуры украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Песни Виктора Цоя на Украине не запрещено исполнять публично, заявили в среду в госагентстве по искусству при минкультуры страны. Таким образом государство отреагировало на резонансную историю, которая произошла в начале июня во Львове. Тогда депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице песни легендарного рок-музыканта. Действия Пипы, утверждавшей, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях - там развернулась кампания в поддержку певца, пользователи отмечали трудное положение русского языка на Украине. "Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение", - приводит ответ властей агентство "Украинские новости", которое обратилось с соответствующим запросом. Двадцать первого июня исполняется 61 год со дня рождения Виктора Цоя (1962-1990). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html
https://ria.ru/20230510/kormukhina-1870811213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Виктор Цой, Новости культуры, Министерство культуры Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично
Минкульт Украины заявил, что песни Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение