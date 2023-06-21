https://ria.ru/20230621/tsentrobank-1879534337.html

Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов

Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов - РИА Новости, 21.06.2023

Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:51

2023-06-21T12:51

2023-06-21T13:05

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Документ расширяет требования к платежным агентам, а Банку России предоставляет полномочия по регулированию, контролю и надзору за их деятельностью. Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные Центробанком в соответствующий реестр. ЦБ будет вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра. Одновременно устанавливаются требования к акционерам (участникам) таких операторов, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей. При этом закон определят круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. К ним, в частности, отнесены организации, зарегистрированные в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, или сведения о которых исключены из различных реестров за нарушение законов и нормативных актов ЦБ; а также те, чье руководство не соответствует требованиям к деловой репутации. Помимо этого, предусматривается создание операторами по приему платежей саморегулируемых организаций (СРО). Такие СРО смогут применять к своим членам меры воздействия в случае выявления нарушений и контролировать их устранение, а также собирать отчетность операторов и направлять обобщенную отчетность в ЦБ. Таким образом, платежные агенты становятся поднадзорными Банку России организациями, но контрольно-надзорные функции регулятор "в каком-то смысле будет делить с саморегулируемой организацией операторов по приему платежей", пояснял на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Гузнов. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.

https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878237510.html

https://ria.ru/20230613/tsentrobank-1877799092.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф