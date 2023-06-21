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Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов - РИА Новости, 21.06.2023
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12:51 21.06.2023 (обновлено: 13:05 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/tsentrobank-1879534337.html
Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов
Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов - РИА Новости, 21.06.2023
Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов
Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:51
2023-06-21T13:05
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Документ расширяет требования к платежным агентам, а Банку России предоставляет полномочия по регулированию, контролю и надзору за их деятельностью. Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные Центробанком в соответствующий реестр. ЦБ будет вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра. Одновременно устанавливаются требования к акционерам (участникам) таких операторов, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей. При этом закон определят круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. К ним, в частности, отнесены организации, зарегистрированные в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, или сведения о которых исключены из различных реестров за нарушение законов и нормативных актов ЦБ; а также те, чье руководство не соответствует требованиям к деловой репутации. Помимо этого, предусматривается создание операторами по приему платежей саморегулируемых организаций (СРО). Такие СРО смогут применять к своим членам меры воздействия в случае выявления нарушений и контролировать их устранение, а также собирать отчетность операторов и направлять обобщенную отчетность в ЦБ. Таким образом, платежные агенты становятся поднадзорными Банку России организациями, но контрольно-надзорные функции регулятор "в каком-то смысле будет делить с саморегулируемой организацией операторов по приему платежей", пояснял на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Гузнов. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.
https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878237510.html
https://ria.ru/20230613/tsentrobank-1877799092.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Центробанк сможет контролировать деятельность платежных агентов

Госдума наделила Центробанк полномочиями по контролю за деятельностью платежных агентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей.
Документ расширяет требования к платежным агентам, а Банку России предоставляет полномочия по регулированию, контролю и надзору за их деятельностью. Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные Центробанком в соответствующий реестр. ЦБ будет вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра.
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Одновременно устанавливаются требования к акционерам (участникам) таких операторов, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей.
При этом закон определят круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. К ним, в частности, отнесены организации, зарегистрированные в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, или сведения о которых исключены из различных реестров за нарушение законов и нормативных актов ЦБ; а также те, чье руководство не соответствует требованиям к деловой репутации.
Помимо этого, предусматривается создание операторами по приему платежей саморегулируемых организаций (СРО). Такие СРО смогут применять к своим членам меры воздействия в случае выявления нарушений и контролировать их устранение, а также собирать отчетность операторов и направлять обобщенную отчетность в ЦБ.
Таким образом, платежные агенты становятся поднадзорными Банку России организациями, но контрольно-надзорные функции регулятор "в каком-то смысле будет делить с саморегулируемой организацией операторов по приему платежей", пояснял на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Гузнов.
Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.
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