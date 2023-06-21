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Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете - РИА Новости, 21.06.2023
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете
Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:58
2023-06-21T20:58
2023-06-21T20:59
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном совете, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев. "Решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях будут приниматься после оценки ведущими специалистами состояния сохранности иконы на расширенном реставрационном совете. На него будут приглашены эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию", - заявил он. По его словам, одним из возможных решений может быть создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, и мониторинг ее сохранности.
https://ria.ru/20230621/iskusstvo-1879642320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, россия, религия, храм христа спасителя
Культура, Русская православная церковь, Россия, Религия, Храм Христа Спасителя
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете
Гендиректор центра Грабаря Сергеев: меры реставрации Троицы обсудят на расширенном совете