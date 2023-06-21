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Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
20:58 21.06.2023 (обновлено: 20:59 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879677049.html
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете - РИА Новости, 21.06.2023
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете
Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:58
2023-06-21T20:59
культура
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном совете, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев. "Решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях будут приниматься после оценки ведущими специалистами состояния сохранности иконы на расширенном реставрационном совете. На него будут приглашены эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию", - заявил он. По его словам, одним из возможных решений может быть создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, и мониторинг ее сохранности.
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русская православная церковь, россия, религия, храм христа спасителя
Культура, Русская православная церковь, Россия, Религия, Храм Христа Спасителя
Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете

Гендиректор центра Грабаря Сергеев: меры реставрации Троицы обсудят на расширенном совете

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве
Священнослужители у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном совете, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев.
«
"Решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях будут приниматься после оценки ведущими специалистами состояния сохранности иконы на расширенном реставрационном совете. На него будут приглашены эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию", - заявил он.
По его словам, одним из возможных решений может быть создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, и мониторинг ее сохранности.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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