https://ria.ru/20230621/troitsa-1879677049.html

Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете

Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете - РИА Новости, 21.06.2023

Решение по "Троице" примут на расширенном реставрационном совете

Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:58

2023-06-21T20:58

2023-06-21T20:59

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Необходимые реставрационно-консервационные мероприятия обсудят после оценки специалистами состояния иконы "Троица" Андрея Рублева на расширенном реставрационном совете, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев. "Решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях будут приниматься после оценки ведущими специалистами состояния сохранности иконы на расширенном реставрационном совете. На него будут приглашены эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию", - заявил он. По его словам, одним из возможных решений может быть создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, и мониторинг ее сохранности.

https://ria.ru/20230621/iskusstvo-1879642320.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, россия, религия, храм христа спасителя