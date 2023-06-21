https://ria.ru/20230621/troitsa-1879676167.html

В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение

В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение - РИА Новости, 21.06.2023

В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение

Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования подготовят для хранения иконы "Троица" в центре Грабаря, сообщил гендиректор... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:48

2023-06-21T20:48

2023-06-21T20:48

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования подготовят для хранения иконы "Троица" в центре Грабаря, сообщил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости. "Для иконы в Реставрационном центре подготовлено специальное помещение, с климат-контролем, который обеспечен работой прецизионных систем кондиционирования. Также комната оборудована газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", - заявил он.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, религия, москва, россия