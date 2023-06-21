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В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
20:48 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879676167.html
В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение
В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение - РИА Новости, 21.06.2023
В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение
Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования подготовят для хранения иконы "Троица" в центре Грабаря, сообщил гендиректор... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:48
2023-06-21T20:48
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования подготовят для хранения иконы "Троица" в центре Грабаря, сообщил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости. "Для иконы в Реставрационном центре подготовлено специальное помещение, с климат-контролем, который обеспечен работой прецизионных систем кондиционирования. Также комната оборудована газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", - заявил он.
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русская православная церковь, религия, москва, россия
Культура, Русская православная церковь, Религия, Москва, Россия
В Центре Грабаря для "Троицы" подготовили специальное помещение

Центр Грабаря подготовил для "Троицы" помещение с климат-контролем и кондиционированием

© РИА Новости / Виталий БелоусовИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Икона "Троица". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования подготовят для хранения иконы "Троица" в центре Грабаря, сообщил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев РИА Новости.
«
"Для иконы в Реставрационном центре подготовлено специальное помещение, с климат-контролем, который обеспечен работой прецизионных систем кондиционирования. Также комната оборудована газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", - заявил он.
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