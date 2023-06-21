https://ria.ru/20230621/troitsa-1879675500.html

В центре Грабаря оценили состояние "Троицы"

В центре Грабаря оценили состояние "Троицы" - РИА Новости, 21.06.2023

В центре Грабаря оценили состояние "Троицы"

Икона "Троица" Андрея Рублева находится в очень сложном состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:38

2023-06-21T20:38

2023-06-21T20:38

культура

россия

русская православная церковь

храм христа спасителя

религия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева находится в очень сложном состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев. "Икона находится в очень сложном состоянии, и ранее специалистами были отмечены множественные деструктивные процессы. Наша задача – сохранить уникальный памятник истории и культуры", - сказал собеседник агентства. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице -Сергиевой лавры.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, храм христа спасителя, религия