В центре Грабаря оценили состояние "Троицы"
Гендиректор центра Грабаря Сергеев: "Троица" Рублева находится в очень сложном состоянии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИкона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева находится в очень сложном состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
«
"Икона находится в очень сложном состоянии, и ранее специалистами были отмечены множественные деструктивные процессы. Наша задача – сохранить уникальный памятник истории и культуры", - сказал собеседник агентства.
В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.
Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице -Сергиевой лавры.