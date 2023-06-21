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В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы" - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
20:27 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879674504.html
В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы"
В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы" - РИА Новости, 21.06.2023
В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы"
Длительность экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при соблюдении температуры и влажности не окажет критически негативного... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:27
2023-06-21T20:27
культура
россия
сергиев посад
сергий радонежский
троице-сергиева лавра
русская православная церковь
храм христа спасителя
религия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Длительность экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при соблюдении температуры и влажности не окажет критически негативного влияния на ее состояние, заявил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев. "Длительность экспонирования иконы "Святая Троица" в храме Христа Спасителя при соблюдении температурно-влажностного режима не может оказать критически негативное влияние на ее состояние. В ситуации, если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, длительность ее пребывания в храме не может оказать прямого негативного воздействия", – сказал собеседник агентства. В Русской православной церкви сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. В РПЦ также отметили, что министерство культуры готовит документы о передаче иконы в ее пользование. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ о передаче иконы в мае подписал президент России Владимир Путин. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем ее вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад).
https://ria.ru/20230621/iskusstvo-1879642320.html
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россия, сергиев посад, сергий радонежский, троице-сергиева лавра, русская православная церковь, храм христа спасителя, религия
Культура, Россия, Сергиев Посад, Сергий Радонежский, Троице-Сергиева лавра, Русская православная церковь, Храм Христа Спасителя, Религия
В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы"

Гендиректор центра Грабаря Сергеев: долгое экспонирование "Троицы" не испортит ее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонахини у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве
Монахини у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монахини у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Длительность экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при соблюдении температуры и влажности не окажет критически негативного влияния на ее состояние, заявил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
«
"Длительность экспонирования иконы "Святая Троица" в храме Христа Спасителя при соблюдении температурно-влажностного режима не может оказать критически негативное влияние на ее состояние. В ситуации, если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, длительность ее пребывания в храме не может оказать прямого негативного воздействия", – сказал собеседник агентства.
В Русской православной церкви сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. В РПЦ также отметили, что министерство культуры готовит документы о передаче иконы в ее пользование. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.
Указ о передаче иконы в мае подписал президент России Владимир Путин. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем ее вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад).
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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КультураРоссияСергиев ПосадСергий РадонежскийТроице-Сергиева лавраРусская православная церковьХрам Христа СпасителяРелигия
 
 
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