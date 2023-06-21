https://ria.ru/20230621/troitsa-1879674504.html

В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы"

В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы" - РИА Новости, 21.06.2023

В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы"

Длительность экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при соблюдении температуры и влажности не окажет критически негативного... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:27

2023-06-21T20:27

2023-06-21T20:27

культура

россия

сергиев посад

сергий радонежский

троице-сергиева лавра

русская православная церковь

храм христа спасителя

религия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Длительность экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при соблюдении температуры и влажности не окажет критически негативного влияния на ее состояние, заявил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев. "Длительность экспонирования иконы "Святая Троица" в храме Христа Спасителя при соблюдении температурно-влажностного режима не может оказать критически негативное влияние на ее состояние. В ситуации, если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, длительность ее пребывания в храме не может оказать прямого негативного воздействия", – сказал собеседник агентства. В Русской православной церкви сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. В РПЦ также отметили, что министерство культуры готовит документы о передаче иконы в ее пользование. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Указ о передаче иконы в мае подписал президент России Владимир Путин. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем ее вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад).

https://ria.ru/20230621/iskusstvo-1879642320.html

россия

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергиев посад, сергий радонежский, троице-сергиева лавра, русская православная церковь, храм христа спасителя, религия