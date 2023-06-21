В центре Грабаря считают возможным долгое экспонирование "Троицы"
Гендиректор центра Грабаря Сергеев: долгое экспонирование "Троицы" не испортит ее
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонахини у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве
Монахини у иконы Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Длительность экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при соблюдении температуры и влажности не окажет критически негативного влияния на ее состояние, заявил РИА Новости гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
«
"Длительность экспонирования иконы "Святая Троица" в храме Христа Спасителя при соблюдении температурно-влажностного режима не может оказать критически негативное влияние на ее состояние. В ситуации, если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, длительность ее пребывания в храме не может оказать прямого негативного воздействия", – сказал собеседник агентства.
В Русской православной церкви сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. В РПЦ также отметили, что министерство культуры готовит документы о передаче иконы в ее пользование. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.
Указ о передаче иконы в мае подписал президент России Владимир Путин. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем ее вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад).