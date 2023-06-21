https://ria.ru/20230621/transport-1879677235.html
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве
Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:00
2023-06-21T21:00
2023-06-21T21:00
общество
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879498136_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c428c78a259f3978e49aa9ac86f78cb.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Уже стало доброй традицией, что президент России Владимир Путин в честь важных свершений Московского транспорта оставляет свой автограф для пассажиров. В этот раз — на карте "Тройка". Ее копии мы повесим на плавучих причалах и разместим на медиаэкранах в электросудах", - говорится в сообщении. Во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первые в мире регулярные круглогодичные электросуда. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879498136_492:944:1964:2048_1920x0_80_0_0_312fc3213717d0382b139842f3408159.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве
Копии карты "Тройка" с автографом Владимира Путина разместят на плавучих причалах в Москве