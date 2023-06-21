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Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве

Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве - РИА Новости, 21.06.2023

Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве

Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:00

2023-06-21T21:00

2023-06-21T21:00

общество

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Уже стало доброй традицией, что президент России Владимир Путин в честь важных свершений Московского транспорта оставляет свой автограф для пассажиров. В этот раз — на карте "Тройка". Ее копии мы повесим на плавучих причалах и разместим на медиаэкранах в электросудах", - говорится в сообщении. Во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первые в мире регулярные круглогодичные электросуда. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным.

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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин