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Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
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21:00 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/transport-1879677235.html
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве
Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2023
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общество
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Уже стало доброй традицией, что президент России Владимир Путин в честь важных свершений Московского транспорта оставляет свой автограф для пассажиров. В этот раз — на карте "Тройка". Ее копии мы повесим на плавучих причалах и разместим на медиаэкранах в электросудах", - говорится в сообщении. Во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первые в мире регулярные круглогодичные электросуда. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным.
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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве

Копии карты "Тройка" с автографом Владимира Путина разместят на плавучих причалах в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлектрический речной трамвайчик в Москве
Электрический речной трамвайчик в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Электрический речной трамвайчик в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Копии карты "Тройка" с автографом президента России Владимира Путина разместят на плавучих причалах и медиаэкранах в электросудах в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Уже стало доброй традицией, что президент России Владимир Путин в честь важных свершений Московского транспорта оставляет свой автограф для пассажиров. В этот раз — на карте "Тройка". Ее копии мы повесим на плавучих причалах и разместим на медиаэкранах в электросудах", - говорится в сообщении.
Во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первые в мире регулярные круглогодичные электросуда. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным.
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
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