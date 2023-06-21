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Трамп заявил, что не видит смысла в дебатах с соперниками-республиканцами
Трамп заявил, что не видит смысла в дебатах с соперниками-республиканцами - РИА Новости, 21.06.2023
Трамп заявил, что не видит смысла в дебатах с соперниками-республиканцами
Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности участия в дебатах с другими республиканцами, претендующими на выдвижение в лидеры Соединенных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:47
2023-06-21T03:47
2023-06-21T03:47
сша
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности участия в дебатах с другими республиканцами, претендующими на выдвижение в лидеры Соединенных Штатов, по причине их низких рейтингов. "Зачем я буду позволять людям с рейтингами в 1%, 2% или 0% забрасывать меня вопросами целый вечер? Не думаю, что это справедливо", - сказал Трамп в интервью Fox News.Экс-президент с большим перевесом опережает в опросах других участников республиканских праймериз, по итогам которых будет определяться партийный кандидат на выборах 2024 года. Трамп, тем не менее, заявил, что "точно" хочет дебатировать с действующим главой государства Джо Байденом, который претендует на переизбрание под знаменами Демократической партии. "Он и я точно должны провести дебаты. Такое я люблю", - сказал Трамп.
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сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп заявил, что не видит смысла в дебатах с соперниками-республиканцами
Трамп усомнился в целесообразности участия в дебатах с соперниками-республиканцами