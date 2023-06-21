Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/tovarooborot-1879624916.html
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром - РИА Новости, 21.06.2023
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин видит большие перспективы в развитии торговли между Россией и Катаром. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:17
2023-06-21T17:17
экономика
россия
катар
кения
михаил мишустин
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин видит большие перспективы в развитии торговли между Россией и Катаром. &quot;В январе-апреле взаимный товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей или почти 70 миллионов катарских риалов. Но, абсолютно уверен, что эти показатели не соответствуют большому экономическому потенциалу наших стран&quot;, - сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.Мишустин отметил, что российское правительство предлагает диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов". "Мы видим основную задачу правительств в том, чтобы в соответствии с решениями глав государств обеспечить комфортные условия для работы российских и катарских компаний на рынках двух стран", - отметил глава российского кабмина. Он напомнил, что решением практических вопросов по линии правительств двух стран занимается совместная комиссия. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20230621/katar-1879619338.html
https://ria.ru/20221013/katar-1823496451.html
россия
катар
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_91be04e46b0fb3c5c062592914436429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, катар, кения, михаил мишустин, александр новак
Экономика, Россия, Катар, Кения, Михаил Мишустин, Александр Новак
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром

Мишустин: в январе-апреле товарооборот России и Катара составил более 1,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин видит большие перспективы в развитии торговли между Россией и Катаром.
«

"В январе-апреле взаимный товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей или почти 70 миллионов катарских риалов. Но, абсолютно уверен, что эти показатели не соответствуют большому экономическому потенциалу наших стран", - сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Мишустин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке
Вчера, 16:59
Мишустин отметил, что российское правительство предлагает диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов".
«
"Мы видим основную задачу правительств в том, чтобы в соответствии с решениями глав государств обеспечить комфортные условия для работы российских и катарских компаний на рынках двух стран", - отметил глава российского кабмина.
Он напомнил, что решением практических вопросов по линии правительств двух стран занимается совместная комиссия. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.
Встреча председателя правления Алексея Миллера и эмира государства Катар шейха Хамада Бен Халифа Аль-Тани в центральном офисе ОАО Газпром в Москве. 2010 год - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Межгосударственные отношения России и Катара
13 октября 2022, 03:15
 
ЭкономикаРоссияКатарКенияМихаил МишустинАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала