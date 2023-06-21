https://ria.ru/20230621/tovarooborot-1879624916.html
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром - РИА Новости, 21.06.2023
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин видит большие перспективы в развитии торговли между Россией и Катаром. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:17
2023-06-21T17:17
2023-06-21T17:17
экономика
россия
катар
кения
михаил мишустин
александр новак
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин видит большие перспективы в развитии торговли между Россией и Катаром. "В январе-апреле взаимный товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей или почти 70 миллионов катарских риалов. Но, абсолютно уверен, что эти показатели не соответствуют большому экономическому потенциалу наших стран", - сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.Мишустин отметил, что российское правительство предлагает диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов". "Мы видим основную задачу правительств в том, чтобы в соответствии с решениями глав государств обеспечить комфортные условия для работы российских и катарских компаний на рынках двух стран", - отметил глава российского кабмина. Он напомнил, что решением практических вопросов по линии правительств двух стран занимается совместная комиссия. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20230621/katar-1879619338.html
https://ria.ru/20221013/katar-1823496451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар, кения, михаил мишустин, александр новак
Экономика, Россия, Катар, Кения, Михаил Мишустин, Александр Новак
Мишустин оценил объем товарооборота между Россией и Катаром
Мишустин: в январе-апреле товарооборот России и Катара составил более 1,5 миллиарда рублей