Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии
Погрузка контейнера. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия вышла на четвертое место с пятого среди крупнейших торговых партнеров Индии, следует из расчетов РИА Новости.
Согласно данным Министерства торговли и промышленности южноазиатской страны, по итогам января — апреля 2023 года Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов. В результате Москва оказалась вторым по значимости поставщиком товаров. При этом больше всех товаров в Индию продает Китай (30,1 миллиарда долларов), на третьем месте — ОАЭ (15,85 миллиарда долларов).
Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. В то же время важнейшим направлением для экспорта южноазиатской страны в текущем году традиционно оставались США (24,8 миллиарда долларов), вторыми были ОАЭ (10,5 миллиарда долларов), а третьими — Нидерланды (9,3 миллиарда долларов).
В результате товарооборот России и Индии в январе — апреле 2023 года увеличился в 3,8 раза — до рекордных 21,8 миллиарда долларов. Это позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели.
В топ-5 также входят США (38,9 миллиарда долларов), Китай (35,8 миллиарда долларов), ОАЭ (26,4 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (17,5 миллиарда долларов).
Накануне врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости заявил, что Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз во внешней торговле России. Он отметил, что южные и восточные направления развиваются очень активно.