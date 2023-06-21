Рейтинг@Mail.ru
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 21.06.2023 (обновлено: 09:12 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/tovarooborot-1879475045.html
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии - РИА Новости, 21.06.2023
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
Россия вышла на четвертое место с пятого среди крупнейших торговых партнеров Индии, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:06
2023-06-21T09:12
россия
индия
оаэ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858913133_0:356:2885:1979_1920x0_80_0_0_f565eb1c6144eb46399f603577a107c4.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия вышла на четвертое место с пятого среди крупнейших торговых партнеров Индии, следует из расчетов РИА Новости.Согласно данным Министерства торговли и промышленности южноазиатской страны, по итогам января — апреля 2023 года Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов. В результате Москва оказалась вторым по значимости поставщиком товаров. При этом больше всех товаров в Индию продает Китай (30,1 миллиарда долларов), на третьем месте — ОАЭ (15,85 миллиарда долларов).Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. В то же время важнейшим направлением для экспорта южноазиатской страны в текущем году традиционно оставались США (24,8 миллиарда долларов), вторыми были ОАЭ (10,5 миллиарда долларов), а третьими — Нидерланды (9,3 миллиарда долларов).В результате товарооборот России и Индии в январе — апреле 2023 года увеличился в 3,8 раза — до рекордных 21,8 миллиарда долларов. Это позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели.В топ-5 также входят США (38,9 миллиарда долларов), Китай (35,8 миллиарда долларов), ОАЭ (26,4 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (17,5 миллиарда долларов).Накануне врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости заявил, что Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз во внешней торговле России. Он отметил, что южные и восточные направления развиваются очень активно.
https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878677864.html
https://ria.ru/20230620/dagestan-1879262508.html
россия
индия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858913133_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_0e9da84446d0954ea5819a978ee1fee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, оаэ, экономика
Россия, Индия, ОАЭ, Экономика
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии

Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнера
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Погрузка контейнера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия вышла на четвертое место с пятого среди крупнейших торговых партнеров Индии, следует из расчетов РИА Новости.
Согласно данным Министерства торговли и промышленности южноазиатской страны, по итогам января — апреля 2023 года Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов. В результате Москва оказалась вторым по значимости поставщиком товаров. При этом больше всех товаров в Индию продает Китай (30,1 миллиарда долларов), на третьем месте — ОАЭ (15,85 миллиарда долларов).
Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются хамскому давлению - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
16 июня, 15:34
Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. В то же время важнейшим направлением для экспорта южноазиатской страны в текущем году традиционно оставались США (24,8 миллиарда долларов), вторыми были ОАЭ (10,5 миллиарда долларов), а третьими — Нидерланды (9,3 миллиарда долларов).
В результате товарооборот России и Индии в январе — апреле 2023 года увеличился в 3,8 раза — до рекордных 21,8 миллиарда долларов. Это позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели.
В топ-5 также входят США (38,9 миллиарда долларов), Китай (35,8 миллиарда долларов), ОАЭ (26,4 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (17,5 миллиарда долларов).
Накануне врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости заявил, что Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз во внешней торговле России. Он отметил, что южные и восточные направления развиваются очень активно.
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов
Вчера, 03:20
 
РоссияИндияОАЭЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала