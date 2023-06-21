https://ria.ru/20230621/torgovlya-1879560395.html

Министр торговли Пакистана: бартерная торговля снижает зависимость от валют

Министр торговли Пакистана: бартерная торговля снижает зависимость от валют - РИА Новости, 21.06.2023

Министр торговли Пакистана: бартерная торговля снижает зависимость от валют

Россия на днях начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах. Министр торговли Пакистана Сейид Навид Камр в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:00

2023-06-21T15:00

2023-06-21T15:00

интервью

пакистан

россия

сейид навид камр

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Россия на днях начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах. Министр торговли Пакистана Сейид Навид Камр в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о возможностях развития торговли с Россией по бартеру и в различных валютах и перспективах отношений между двумя странами в обозримом будущем.– Несколько недель назад была запущена прямая торговая линия между Россией и Пакистаном из порта Карачи. Какую выгоду от этой торговой линии получает Пакистан, и каковы перспективы ее успеха в будущем?– Россия является очень большим рынком. Пакистан исторически вел торговлю с Россией, однако по причине некоторых политических событий некоторые эти вещи начали ослабевать. Но произошли ряд вещей, не только это (прямая торговая линия). Например, мы запустили бартерное соглашение для бизнеса с конкретно теми странами, в которых есть проблема с использованием обычных банковских каналов. К примеру, сейчас это Афганистан, Иран и Россия. Позднее это может распространиться и на другие страны.Недавно мы также подписали соглашение об упрощении торговли с Россией во время моего визита в Казань три недели назад или чуть более, которое дает нам уступки на товары, которые экспортируются. Конечно, есть ряд других вещей, в том числе сделка по нефти, которая действительно увеличит количество и объем торговли между Пакистаном и Россией, благодаря чему я вижу больше возможностей для роста в этой сфере.– Около двух недель назад Пакистан издал специальный указ, позволяющий бартерную торговлю с Ираном, Россией и Афганистаном. Какую пользу получает Пакистан от этого? Является ли это попыткой сократить сделки в долларах?– Больше, чем просто сокращение сделок в американском долларе. Это для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся в том, что касается финансовых операций, которые происходят. Из-за системы SWIFT мы должны проходить через определенный процесс, и эти операции с Россией стали сложными. Вот причина, почему страдает наша торговля. Поэтому мы позволили эту возможность. Поэтому вы не должны использовать доллар или какую-либо валюту, когда вы торгуете товарами. В конце концов, какое-либо бартерное соглашение сокращает использование любой валюты, не только доллара, но и евро, фунта стерлингов и так далее.– Каков уровень торговли между Россией и Пакистаном в долларах США? Есть ли желание вести операции в других валютах и каких?– Пакистан проводит операции в ряде валют в зависимости от рынка, о котором мы говорим, и соглашения с другой стороной. Например, сделка по нефти с Россией проходит в китайском юане, поэтому любая признанная в мире твердая валюта используется в каком-либо виде торговли в мире. Исторически Пакистан в первую очередь вел торговлю в американских долларах, однако сейчас портфель расширяется, и, исходя из этого, да, мы проводим работу не только в долларах, но и в других валютах.– Можем ли мы говорить, что Пакистан будет использовать китайский юань в операциях с Россией в будущем?– Нет, это договоренность по одной сделке, поэтому у нас есть выбор, однако он не будет нас ограничивать в том или ином виде.– Каков уровень торговли между Россией и Пакистаном в долларах США?– Общий объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией составил 760,5 миллиона долларов США в 2022-2023 годах (июль-май), он вырос по сравнению с 567,5 миллиона долларов США за аналогичный период предыдущего года.Я думаю, что против России есть некоторые санкции, из-за которых российской стороне очень сложно вести торговлю в долларах США, но я убежден, что будут и другие способы, потому что это не межправительственные сделки, а сделки между частными секторами, и в них возможно вести делах в любых валютах.– Почему происходит такое сближение России и Пакистана именно в это время? Является ли это новой внешней политикой Пакистана, или он движется в сторону России и отдаляется от Запада?– Нет, мы не отдаляемся от Запада, Пакистан всегда проводил дружественную политику в отношении всех стран мира, мы не хотим быть в каком-либо лагере. У Пакистана, например, очень дружеские отношения с Китаем, с западными государствами. Крупнейшими торговыми партнерами продолжают быть США, ЕС и Великобритания. Но Пакистан не может быть страной, служащей и привязанной только к тому или иному блоку в мире.– Ожидается ли увеличение спроса со стороны Пакистана на покупку российской нефти в больших количествах в будущем?– Да, ясно, что у Пакистана различные источники для поставок, и Россия – один из тех, которые мы не использовали в прошлом, однако мы можем использовать это в будущем.– Как вы сейчас оцениваете ваши отношения с Россией на торговом и экономическом уровнях, а также на политическом?– Безусловно, Россия является важной страной в мире, и Пакистан всегда желает иметь с ней отношения. Сейчас это выражается и через торговые интересы. Я считаю, что есть очень здоровое будущее.

https://ria.ru/20230616/neft-1878754226.html

https://ria.ru/20221111/pakistan-1830667252.html

https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, пакистан, россия, сейид навид камр