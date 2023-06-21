https://ria.ru/20230621/tof-1879470854.html
Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника"
Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника" - РИА Новости, 21.06.2023
Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника"
Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:57
2023-06-21T03:57
2023-06-21T03:57
южно-китайское море
сурабая
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провели в Южно-Китайском море учения по поиску субмарин "противника", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Там отметили, что после делового захода в индонезийский порт Сурабая в рамках укрепления партнерства в регионе экипажи отряда кораблей ТОФ приступили к следующему этапу мероприятий боевой подготовки в рамках дальнего похода. "В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провёл противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ", - сообщили в отделе. Также моряки отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и сдали нормативы по герметизации "аварийных" отсеков в ходе борьбы за живучесть кораблей.
https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html
южно-китайское море
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южно-китайское море, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Южно-Китайское море, Сурабая, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника"
Корабли ТОФ провели учения в Южно-Китайском море по обнаружению субмарин "противника"
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провели в Южно-Китайском море учения по поиску субмарин "противника", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
Там отметили, что после делового захода в индонезийский порт Сурабая
в рамках укрепления партнерства в регионе экипажи отряда кораблей ТОФ приступили к следующему этапу мероприятий боевой подготовки в рамках дальнего похода.
"В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провёл противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ", - сообщили в отделе.
Также моряки отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и сдали нормативы по герметизации "аварийных" отсеков в ходе борьбы за живучесть кораблей.
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