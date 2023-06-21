https://ria.ru/20230621/tof-1879470854.html

Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника"

Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника" - РИА Новости, 21.06.2023

Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника"

Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T03:57

2023-06-21T03:57

2023-06-21T03:57

южно-китайское море

сурабая

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774429690_0:130:2943:1785_1920x0_80_0_0_66cc1ead5047e479f0ddc41649a8fb36.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провели в Южно-Китайском море учения по поиску субмарин "противника", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Там отметили, что после делового захода в индонезийский порт Сурабая в рамках укрепления партнерства в регионе экипажи отряда кораблей ТОФ приступили к следующему этапу мероприятий боевой подготовки в рамках дальнего похода. "В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провёл противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ", - сообщили в отделе. Также моряки отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и сдали нормативы по герметизации "аварийных" отсеков в ходе борьбы за живучесть кораблей.

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

южно-китайское море

сурабая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южно-китайское море, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность