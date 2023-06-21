Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае"

В кинотеатре "Октябрь" состоялась звездная премьера реалити-шоу "Выжить в Дубае"
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.
"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.
"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.
Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов также отметил, что зрители получат удовольствие от просмотра нового реалити-шоу.
"Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. И я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, вы получите большое удовольствие", – отметил Водахов.
Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов также отметил, что зрители получат удовольствие от просмотра нового реалити-шоу.
"Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. И я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, вы получите большое удовольствие", – отметил Водахов.
Авторы идеи и ведущие "Выжить в Дубае" Павел Воля и Ляйсан Утяшева подчеркнули, что шоу абсолютно оригинальное и поблагодарили участников за смелость.
"Впервые за много десятков лет в России покажут придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. "Выжить в Дубае" — это оригинальный формат", – уточнил комик.
Авторы идеи и ведущие "Выжить в Дубае" Павел Воля и Ляйсан Утяшева подчеркнули, что шоу абсолютно оригинальное и поблагодарили участников за смелость.
"Впервые за много десятков лет в России покажут придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. "Выжить в Дубае" — это оригинальный формат", – уточнил комик.
Одна из участниц реалити певица Ольга Серябкина ранее признавалась, что согласилась на съемки ради новых эмоций.
По ее словам, она никогда не участвовала в подобных шоу, но решила рискнуть.
Одна из участниц реалити певица Ольга Серябкина ранее признавалась, что согласилась на съемки ради новых эмоций.
По ее словам, она никогда не участвовала в подобных шоу, но решила рискнуть.
Еще один участник реалити Павел Мамаев пришел на премьеру "Выжить в Дубае" с супругой. Представитель звездной команды ранее говорил, что ему было легко проходить испытания на выносливость благодаря хорошей спортивной форме.
Он также отмечал, что в шоу ему понравилось проходить разные испытания.
Еще один участник реалити Павел Мамаев пришел на премьеру "Выжить в Дубае" с супругой. Представитель звездной команды ранее говорил, что ему было легко проходить испытания на выносливость благодаря хорошей спортивной форме.
Он также отмечал, что в шоу ему понравилось проходить разные испытания.
Наталья Рудова, которая тоже появится в "Выжить в Дубае", проходит непростые испытания в экстремальных условиях не в первый раз.
Ранее она снималась в во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке". Но в финал тогда не прошла.
Наталья Рудова, которая тоже появится в "Выжить в Дубае", проходит непростые испытания в экстремальных условиях не в первый раз.
Ранее она снималась в во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке". Но в финал тогда не прошла.
На презентации также появились представители народной команды.
Например, Ангелина Татарченкова из села Никольское. Она сообщила журналистам о том, что переживала из-за нового опыта. Но через несколько дней ей удалось расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.
На презентации также появились представители народной команды.
Например, Ангелина Татарченкова из села Никольское. Она сообщила журналистам о том, что переживала из-за нового опыта. Но через несколько дней ей удалось расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.
Другой участник народной команды, тульский оружейник Дмитрий Судариков, признавался, что с детства мечтал поучаствовать в подобном шоу.
Другой участник народной команды, тульский оружейник Дмитрий Судариков, признавался, что с детства мечтал поучаствовать в подобном шоу.
Менеджер торговых площадок, сибирячка Анастасия Балахнина сравнила участие в шоу с полетом в космос из-за похожих физических нагрузок.
И все же сложнее всего, по мнению Балахниной, оказалось выбирать кандидатов на выбывание.
Менеджер торговых площадок, сибирячка Анастасия Балахнина сравнила участие в шоу с полетом в космос из-за похожих физических нагрузок.
И все же сложнее всего, по мнению Балахниной, оказалось выбирать кандидатов на выбывание.
В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" народная и звездная команды пройдут испытания, победители которых получат возможность жить в роскошных апартаментах.
Проигравшие будут вынуждены провести ночь в пустыне без воды. Финалист проекта получит главный приз – 10 миллионов рублей.
"Выжить в Дубае" выйдет в эфир 25 июня.
В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" народная и звездная команды пройдут испытания, победители которых получат возможность жить в роскошных апартаментах.
Проигравшие будут вынуждены провести ночь в пустыне без воды. Финалист проекта получит главный приз – 10 миллионов рублей.
"Выжить в Дубае" выйдет в эфир 25 июня.
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.
"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.
Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов также отметил, что зрители получат удовольствие от просмотра нового реалити-шоу.
"Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. И я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, вы получите большое удовольствие", – отметил Водахов.
Авторы идеи и ведущие "Выжить в Дубае" Павел Воля и Ляйсан Утяшева подчеркнули, что шоу абсолютно оригинальное и поблагодарили участников за смелость.
"Впервые за много десятков лет в России покажут придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. "Выжить в Дубае" — это оригинальный формат", – уточнил комик.
Одна из участниц реалити певица Ольга Серябкина ранее признавалась, что согласилась на съемки ради новых эмоций.
По ее словам, она никогда не участвовала в подобных шоу, но решила рискнуть.
Еще один участник реалити Павел Мамаев пришел на премьеру "Выжить в Дубае" с супругой. Представитель звездной команды ранее говорил, что ему было легко проходить испытания на выносливость благодаря хорошей спортивной форме.
Он также отмечал, что в шоу ему понравилось проходить разные испытания.
Наталья Рудова, которая тоже появится в "Выжить в Дубае", проходит непростые испытания в экстремальных условиях не в первый раз.
Ранее она снималась в во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке". Но в финал тогда не прошла.
На презентации также появились представители народной команды.
Например, Ангелина Татарченкова из села Никольское. Она сообщила журналистам о том, что переживала из-за нового опыта. Но через несколько дней ей удалось расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.
Другой участник народной команды, тульский оружейник Дмитрий Судариков, признавался, что с детства мечтал поучаствовать в подобном шоу.
Менеджер торговых площадок, сибирячка Анастасия Балахнина сравнила участие в шоу с полетом в космос из-за похожих физических нагрузок.
И все же сложнее всего, по мнению Балахниной, оказалось выбирать кандидатов на выбывание.
В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" народная и звездная команды пройдут испытания, победители которых получат возможность жить в роскошных апартаментах.
Проигравшие будут вынуждены провести ночь в пустыне без воды. Финалист проекта получит главный приз – 10 миллионов рублей.
"Выжить в Дубае" выйдет в эфир 25 июня.