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Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
17:46 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/tnt-1879548387.html
Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае"
Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 21.06.2023
Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае"
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась звездная премьера реалити-шоу "Выжить в Дубае". Гостями презентации стали участники проекта, а также многие... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:46
2023-06-21T17:46
шоубиз
москва
россия
дубай
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась звездная премьера реалити-шоу "Выжить в Дубае". Гостями презентации стали участники проекта, а также многие знаменитости. Они одними из первых посмотрели первые эпизоды. О том, что еще интересного было в этот вечер – в фотоленте РИА Новости.
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москва, россия, дубай, михаил галустян, алена водонаева, st (александр степанов), ольга серябкина, тина канделаки (тинатин канделаки), павел мамаев, тнт (телеканал), наталья рудова, давид манукян (dava), ляйсан утяшева, павел воля, знаменитости, фото
Шоубиз, Москва, Россия, Дубай, Михаил Галустян, Алена Водонаева, ST (Александр Степанов), Ольга Серябкина, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Павел Мамаев, ТНТ (телеканал), Наталья Рудова, Давид Манукян (Dava), Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Знаменитости, Фото
Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае"

В кинотеатре "Октябрь" состоялась звездная премьера реалити-шоу "Выжить в Дубае"

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТПавел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась звездная премьера реалити-шоу "Выжить в Дубае". Гостями презентации стали участники проекта, а также многие знаменитости. Они одними из первых посмотрели первые эпизоды. О том, что еще интересного было в этот вечер – в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.

"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.

Тина Канделаки

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.

"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов также отметил, что зрители получат удовольствие от просмотра нового реалити-шоу.

"Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. И я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, вы получите большое удовольствие", – отметил Водахов.

Аркадий Водахов

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов также отметил, что зрители получат удовольствие от просмотра нового реалити-шоу.

"Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. И я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, вы получите большое удовольствие", – отметил Водахов.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Авторы идеи и ведущие "Выжить в Дубае" Павел Воля и Ляйсан Утяшева подчеркнули, что шоу абсолютно оригинальное и поблагодарили участников за смелость.

"Впервые за много десятков лет в России покажут придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. "Выжить в Дубае" — это оригинальный формат", – уточнил комик.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Авторы идеи и ведущие "Выжить в Дубае" Павел Воля и Ляйсан Утяшева подчеркнули, что шоу абсолютно оригинальное и поблагодарили участников за смелость.

"Впервые за много десятков лет в России покажут придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. "Выжить в Дубае" — это оригинальный формат", – уточнил комик.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
3 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Одна из участниц реалити певица Ольга Серябкина ранее признавалась, что согласилась на съемки ради новых эмоций.

По ее словам, она никогда не участвовала в подобных шоу, но решила рискнуть.

Ольга Серябкина

Одна из участниц реалити певица Ольга Серябкина ранее признавалась, что согласилась на съемки ради новых эмоций.

По ее словам, она никогда не участвовала в подобных шоу, но решила рискнуть.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
4 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Еще один участник реалити Павел Мамаев пришел на премьеру "Выжить в Дубае" с супругой. Представитель звездной команды ранее говорил, что ему было легко проходить испытания на выносливость благодаря хорошей спортивной форме.

Он также отмечал, что в шоу ему понравилось проходить разные испытания.

Павел Мамаев в супругой

Еще один участник реалити Павел Мамаев пришел на премьеру "Выжить в Дубае" с супругой. Представитель звездной команды ранее говорил, что ему было легко проходить испытания на выносливость благодаря хорошей спортивной форме.

Он также отмечал, что в шоу ему понравилось проходить разные испытания.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
5 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Наталья Рудова, которая тоже появится в "Выжить в Дубае", проходит непростые испытания в экстремальных условиях не в первый раз.

Ранее она снималась в во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке". Но в финал тогда не прошла.

Наташа Рудова

Наталья Рудова, которая тоже появится в "Выжить в Дубае", проходит непростые испытания в экстремальных условиях не в первый раз.

Ранее она снималась в во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке". Но в финал тогда не прошла.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
6 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

На презентации также появились представители народной команды.

Например, Ангелина Татарченкова из села Никольское. Она сообщила журналистам о том, что переживала из-за нового опыта. Но через несколько дней ей удалось расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.

Ангелина Татарченкова (народная команда)

На презентации также появились представители народной команды.

Например, Ангелина Татарченкова из села Никольское. Она сообщила журналистам о том, что переживала из-за нового опыта. Но через несколько дней ей удалось расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
7 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Другой участник народной команды, тульский оружейник Дмитрий Судариков, признавался, что с детства мечтал поучаствовать в подобном шоу.

Дмитрий Судариков (народная команда)

Другой участник народной команды, тульский оружейник Дмитрий Судариков, признавался, что с детства мечтал поучаствовать в подобном шоу.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
8 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Менеджер торговых площадок, сибирячка Анастасия Балахнина сравнила участие в шоу с полетом в космос из-за похожих физических нагрузок.

И все же сложнее всего, по мнению Балахниной, оказалось выбирать кандидатов на выбывание.

Анастасия Балахнина (народная команда)

Менеджер торговых площадок, сибирячка Анастасия Балахнина сравнила участие в шоу с полетом в космос из-за похожих физических нагрузок.

И все же сложнее всего, по мнению Балахниной, оказалось выбирать кандидатов на выбывание.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
9 из 10
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ

В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" народная и звездная команды пройдут испытания, победители которых получат возможность жить в роскошных апартаментах.

Проигравшие будут вынуждены провести ночь в пустыне без воды. Финалист проекта получит главный приз – 10 миллионов рублей.

"Выжить в Дубае" выйдет в эфир 25 июня.

Выжить в Дубае

В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" народная и звездная команды пройдут испытания, победители которых получат возможность жить в роскошных апартаментах.

Проигравшие будут вынуждены провести ночь в пустыне без воды. Финалист проекта получит главный приз – 10 миллионов рублей.

"Выжить в Дубае" выйдет в эфир 25 июня.

© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
10 из 10

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.

"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 10

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов также отметил, что зрители получат удовольствие от просмотра нового реалити-шоу.

"Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. И я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, вы получите большое удовольствие", – отметил Водахов.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 10

Авторы идеи и ведущие "Выжить в Дубае" Павел Воля и Ляйсан Утяшева подчеркнули, что шоу абсолютно оригинальное и поблагодарили участников за смелость.

"Впервые за много десятков лет в России покажут придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. "Выжить в Дубае" — это оригинальный формат", – уточнил комик.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
3 из 10

Одна из участниц реалити певица Ольга Серябкина ранее признавалась, что согласилась на съемки ради новых эмоций.

По ее словам, она никогда не участвовала в подобных шоу, но решила рискнуть.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
4 из 10

Еще один участник реалити Павел Мамаев пришел на премьеру "Выжить в Дубае" с супругой. Представитель звездной команды ранее говорил, что ему было легко проходить испытания на выносливость благодаря хорошей спортивной форме.

Он также отмечал, что в шоу ему понравилось проходить разные испытания.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
5 из 10

Наталья Рудова, которая тоже появится в "Выжить в Дубае", проходит непростые испытания в экстремальных условиях не в первый раз.

Ранее она снималась в во втором сезоне шоу "Новые звезды в Африке". Но в финал тогда не прошла.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
6 из 10

На презентации также появились представители народной команды.

Например, Ангелина Татарченкова из села Никольское. Она сообщила журналистам о том, что переживала из-за нового опыта. Но через несколько дней ей удалось расслабиться и начать получать удовольствие от процесса.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
7 из 10

Другой участник народной команды, тульский оружейник Дмитрий Судариков, признавался, что с детства мечтал поучаствовать в подобном шоу.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
8 из 10

Менеджер торговых площадок, сибирячка Анастасия Балахнина сравнила участие в шоу с полетом в космос из-за похожих физических нагрузок.

И все же сложнее всего, по мнению Балахниной, оказалось выбирать кандидатов на выбывание.

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
9 из 10

В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" народная и звездная команды пройдут испытания, победители которых получат возможность жить в роскошных апартаментах.

Проигравшие будут вынуждены провести ночь в пустыне без воды. Финалист проекта получит главный приз – 10 миллионов рублей.

"Выжить в Дубае" выйдет в эфир 25 июня.

© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
10 из 10
Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) анонсировал съемки нового шоу в Китае
ТНТ анонсировал съемки нового шоу в Китае
15 июня, 19:35
 
ШоубизМоскваРоссияДубайМихаил ГалустянАлена ВодонаеваST (Александр Степанов)Ольга СерябкинаТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Павел МамаевТНТ (телеканал)Наталья РудоваДавид Манукян (Dava)Ляйсан УтяшеваПавел ВоляЗнаменитостиФото
 
 
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