Утяшева с Волей, Серябкина в красном: как прошла премьера "Выжить в Дубае"

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Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки провела презентацию. В своей речи она подчеркнула, что "Выжить в Дубае" сможет заинтересовать публику и конкурировать с соцсетями.

"Мы понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет "Выжить в Дубае", – уверена теледива.