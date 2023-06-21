СМИ сообщили, что минимум пять судов ищут пропавший батискаф
Sky News: минимум пять судов ищут пропавший батискаф, отплывший к "Титанику"
© AP Photo / Steven SenneКатер береговой охраны США в Бостоне
© AP Photo / Steven Senne
Катер береговой охраны США в Бостоне
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять судов находятся в зоне поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника" в понедельник, еще четыре направляются в район поисков, но не успевают прибыть сегодня, сообщает британский телеканал Sky News.
"По меньшей мере пять судов сейчас находятся на месте крушения "Титаника", но еще четыре судна, перечисленные Береговой охраной США, не прибудут туда сегодня", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на данные системы морского слежения.
Исследовательское судно, которое сопровождало батискаф до момента погружения, все еще находится на месте, сообщает телеканал. По данным СМИ, среди поисковых суден также есть одно частное, одно багамское и два канадских судна береговой охраны. Вечером в среду должно прибыть французское судно, а в ближайшие дни на место прибудут еще четыре, среди которых два судна, принадлежащие береговой охране Канады, одно военное канадское и одно коммерческое.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Ранее в 2018 году бывший руководитель морскими операциями компании OceanGate Дэвид Локридж выявил многочисленные проблемы, которые ставили под сомнение безопасность использования подводного аппарата, но был уволен.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.