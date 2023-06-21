https://ria.ru/20230621/titan-1879479595.html

В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа

В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа - РИА Новости, 21.06.2023

В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа

Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:57

2023-06-21T07:57

2023-06-21T08:55

сша

в мире

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965983_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_f24fdc57fb52b0a9cb038fc27e5a3b39.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника"."Канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. В результате операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются", — говорится в сообщении подразделения Береговой охраны.Как отметили в ведомстве, данные с канадского самолета передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, "который будет учитываться в будущих планах поиска".Ранее телеканал CNN сообщил, что экипажи, занимающиеся поисками подводного аппарата "Титан", слышали "акустическую обратную связь" во время поисков батискафа. При этом отмечалось, что неясно, когда были слышны звуки и как долго они продолжались. Телеканал отмечает, что звуки были похожи на стук.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html

https://ria.ru/20230620/titanik-1879445422.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа