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В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа
В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа
Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:57
2023-06-21T07:57
2023-06-21T08:55
сша
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франция
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника"."Канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. В результате операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются", — говорится в сообщении подразделения Береговой охраны.Как отметили в ведомстве, данные с канадского самолета передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, "который будет учитываться в будущих планах поиска".Ранее телеканал CNN сообщил, что экипажи, занимающиеся поисками подводного аппарата "Титан", слышали "акустическую обратную связь" во время поисков батискафа. При этом отмечалось, что неясно, когда были слышны звуки и как долго они продолжались. Телеканал отмечает, что звуки были похожи на стук.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html
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сша, в мире, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
США, В мире, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
В США подтвердили фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа
Береговая охрана США: канадский самолет зафиксировал шумы в районе поиска "Титана"
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter
подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника".
"Канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. В результате операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются", — говорится в сообщении подразделения Береговой охраны.
Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике
Как отметили в ведомстве, данные с канадского самолета передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, "который будет учитываться в будущих планах поиска".
Ранее телеканал CNN сообщил, что экипажи, занимающиеся поисками подводного аппарата "Титан", слышали "акустическую обратную связь" во время поисков батискафа. При этом отмечалось, что неясно, когда были слышны звуки и как долго они продолжались. Телеканал отмечает, что звуки были похожи на стук.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через один час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" осталось на 40 часов