СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана"
CNN: спасатели во время поисков батискафа "Титан" слышали "акустическую обратную связь"
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели, которые ищут пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат "Титан", слышали "акустическую обратную связь", сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.
«
"Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", - приводит телеканал цитату из документа.
При этом неясно, когда удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались. Известно лишь, что они были похожи на стук.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.