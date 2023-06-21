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СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана" - РИА Новости, 21.06.2023
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06:43 21.06.2023 (обновлено: 06:57 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/titan-1879476479.html
СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана"
СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана" - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана"
Спасатели, которые ищут пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат "Титан", слышали "акустическую обратную связь", сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:43
2023-06-21T06:57
франция
в мире
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели, которые ищут пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат "Титан", слышали "акустическую обратную связь", сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ."Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", - приводит телеканал цитату из документа. При этом неясно, когда удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались. Известно лишь, что они были похожи на стук. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.
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франция, в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
Франция, В мире, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана"

CNN: спасатели во время поисков батискафа "Титан" слышали "акустическую обратную связь"

© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
Обломки лодки рядом с затонувшим Титаником на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели, которые ищут пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат "Титан", слышали "акустическую обратную связь", сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.
«
"Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", - приводит телеканал цитату из документа.
При этом неясно, когда удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались. Известно лишь, что они были похожи на стук.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.
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ФранцияВ миреПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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