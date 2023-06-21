https://ria.ru/20230621/titan-1879476479.html

СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана"

СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана" - РИА Новости, 21.06.2023

СМИ: спасатели слышали "акустическую обратную связь" при поисках "Титана"

Спасатели, которые ищут пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат "Титан", слышали "акустическую обратную связь", сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:43

2023-06-21T06:43

2023-06-21T06:57

франция

в мире

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели, которые ищут пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат "Титан", слышали "акустическую обратную связь", сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ."Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", - приводит телеканал цитату из документа. При этом неясно, когда удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались. Известно лишь, что они были похожи на стук. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879464117.html

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франция, в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа