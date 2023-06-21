https://ria.ru/20230621/tesla-1879473179.html

Tesla стремится как можно скорее выйти на рынок Индии

Tesla стремится как можно скорее выйти на рынок Индии - РИА Новости, 21.06.2023

Tesla стремится как можно скорее выйти на рынок Индии

Компания Tesla планирует выйти на рынок Индии как можно скорее, заявил генеральный директор Tesla Илон Маск по итогам встречи с премьер-министром Индии... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:17

2023-06-21T05:17

2023-06-21T05:17

индия

карнатака

пало-альто

илон маск

нарендра моди

tesla motors

toyota corolla

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Компания Tesla планирует выйти на рынок Индии как можно скорее, заявил генеральный директор Tesla Илон Маск по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Это была превосходная и очень хорошая беседа", - сказал Маск журналистам на вопрос о встрече с премьер-министром Моди. Маск добавил, что планирует посетить Индию в следующем году. "Я уверен, что Tesla будет в Индии и сделает это как можно скорее", - сказал Маск в ответ на вопрос журналистов о сроках начала работы Tesla в Индии. "Премьер-министр Моди действительно заботится об Индии, потому что он подталкивает нас к значительным инвестициям в Индию, что мы обычно и делаем. Нам просто нужно выбрать правильное время. Он действительно хочет поступать правильно для Индии. Он хочет быть открытым, он хочет поддерживать компании. И, очевидно, в то же время убедиться, что это идет на пользу Индии", - добавил Маск. Впервые о планах открыть производство электромобилей Tesla в Индии Илон Маск заявил в 2020 году. Позже в стране была создана дочерняя компания Tesla India Motors and Energy Pvt. Ltd, а правительство штата Карнатака официально подтвердило строительство завода американской компании. Позже Маск заявил, что готов построить завод Tesla в Индии, если страна удешевит импорт электромобилей. Однако в феврале прошлого года власти Индии отклонили запрос Tesla о введении налоговых льгот на ввоз в эту страну электромобилей. По мнению властей страны, Tesla должна производить электромобили в самой Индии или ввозить частично собранные машины для крупноузловой сборки. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20230407/tesla-1863817107.html

индия

карнатака

пало-альто

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индия, карнатака, пало-альто, илон маск, нарендра моди, tesla motors, toyota corolla