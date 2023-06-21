https://ria.ru/20230621/terakt-1879486165.html

В Минобороны рассказали о попытке Киева совершить теракт в Подмосковье

В Минобороны рассказали о попытке Киева совершить теракт в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2023

В Минобороны рассказали о попытке Киева совершить теракт в Подмосковье

Киев попытался провести террористическую атаку с помощью трех беспилотников самолетного типа по объектам в Московской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:24

2023-06-21T09:24

2023-06-21T10:49

специальная военная операция на украине

киев

московская область (подмосковье)

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев попытался провести террористическую атаку с помощью трех беспилотников самолетного типа по объектам в Московской области, сообщило Минобороны России."В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в ведомстве.Все беспилотники подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение.Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что рано утром беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.Тридцатого мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары за два дня до этого по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230620/drony-1879297012.html

https://ria.ru/20230621/bespilotnik-1879477907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, московская область (подмосковье), россия, безопасность