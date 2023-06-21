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Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2023
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04:39 21.06.2023 (обновлено: 07:36 21.06.2023)
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Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области
Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2023
Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области
В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в июне резко подняли тарифы на электричество и воду, отказывающимся платить... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:39
2023-06-21T07:36
николаевская область
запорожье
запорожская область
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 июн - РИА Новости. В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в июне резко подняли тарифы на электричество и воду, отказывающимся платить перестают оказывать услуги и выдавать гумпомощь, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сообщили сотрудники украинских коммунальных служб."По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза", - сказал собеседник агентства. Для сравнения в соседней с Запорожской областью ДНР максимальный тариф для граждан составляет 3,85 рубля за кВт/ч, а в Ростовской области — 3,36-4,81 рубля в зависимости от того, электрической или газовой плитой оборудовано жилье.По словам источника, заметно увеличились сборы с жителей и в Николаевской области. В качестве примера он привел город Снигиревку, по системе украинского административного деления относящейся к Николаевской области. Вместе с Херсонской областью Снигиревка вошла по результатам прошлогоднего референдума в состав России, но сейчас занята украинскими войсками после вывода российских сил с левого берега Днепра."В Снигиревке, со слов источника, со 2 июня 2023 года сотрудники коммунальных служб проводят подомовые обходы, целью которых является сбор платы за потребленную в мае электроэнергию. При этом независимо от количества потребленной энергии, учтенной счетчиком, к оплате выставляется фиксированная сумма 3800 гривен (8,7 тысячи рублей)", - сказал представитель силовых структур.В случае отказа потребителей отключают от сети и исключают из списков получателей гуманитарной помощи, добавил собеседник агентства.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874505845.html
https://ria.ru/20230521/elektroenergiya-1873201076.html
николаевская область
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николаевская область, запорожье, запорожская область, в мире
Николаевская область, Запорожье, Запорожская область, В мире
Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области

Киев резко поднял тарифы на ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСчетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 июн - РИА Новости. В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в июне резко подняли тарифы на электричество и воду, отказывающимся платить перестают оказывать услуги и выдавать гумпомощь, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сообщили сотрудники украинских коммунальных служб.
«
"По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза", - сказал собеседник агентства.
Для сравнения в соседней с Запорожской областью ДНР максимальный тариф для граждан составляет 3,85 рубля за кВт/ч, а в Ростовской области — 3,36-4,81 рубля в зависимости от того, электрической или газовой плитой оборудовано жилье.
По словам источника, заметно увеличились сборы с жителей и в Николаевской области. В качестве примера он привел город Снигиревку, по системе украинского административного деления относящейся к Николаевской области. Вместе с Херсонской областью Снигиревка вошла по результатам прошлогоднего референдума в состав России, но сейчас занята украинскими войсками после вывода российских сил с левого берега Днепра.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
На Украине могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, сообщили СМИ
27 мая, 10:29
"В Снигиревке, со слов источника, со 2 июня 2023 года сотрудники коммунальных служб проводят подомовые обходы, целью которых является сбор платы за потребленную в мае электроэнергию. При этом независимо от количества потребленной энергии, учтенной счетчиком, к оплате выставляется фиксированная сумма 3800 гривен (8,7 тысячи рублей)", - сказал представитель силовых структур.
В случае отказа потребителей отключают от сети и исключают из списков получателей гуманитарной помощи, добавил собеседник агентства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое
21 мая, 08:45
 
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