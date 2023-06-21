Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области
Киев резко поднял тарифы на ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области
Счетчик электроэнергии. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 июн - РИА Новости. В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в июне резко подняли тарифы на электричество и воду, отказывающимся платить перестают оказывать услуги и выдавать гумпомощь, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сообщили сотрудники украинских коммунальных служб.
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"По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза", - сказал собеседник агентства.
Для сравнения в соседней с Запорожской областью ДНР максимальный тариф для граждан составляет 3,85 рубля за кВт/ч, а в Ростовской области — 3,36-4,81 рубля в зависимости от того, электрической или газовой плитой оборудовано жилье.
По словам источника, заметно увеличились сборы с жителей и в Николаевской области. В качестве примера он привел город Снигиревку, по системе украинского административного деления относящейся к Николаевской области. Вместе с Херсонской областью Снигиревка вошла по результатам прошлогоднего референдума в состав России, но сейчас занята украинскими войсками после вывода российских сил с левого берега Днепра.
"В Снигиревке, со слов источника, со 2 июня 2023 года сотрудники коммунальных служб проводят подомовые обходы, целью которых является сбор платы за потребленную в мае электроэнергию. При этом независимо от количества потребленной энергии, учтенной счетчиком, к оплате выставляется фиксированная сумма 3800 гривен (8,7 тысячи рублей)", - сказал представитель силовых структур.
В случае отказа потребителей отключают от сети и исключают из списков получателей гуманитарной помощи, добавил собеседник агентства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.