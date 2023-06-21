https://ria.ru/20230621/tarify-1879471990.html

Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области

Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2023

Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области

В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в июне резко подняли тарифы на электричество и воду, отказывающимся платить... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:39

2023-06-21T04:39

2023-06-21T07:36

николаевская область

запорожье

запорожская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754354339_0:221:2735:1759_1920x0_80_0_0_fe37e8eed2c8afb01597f12b418ac873.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 июн - РИА Новости. В подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской и в Николаевской области в июне резко подняли тарифы на электричество и воду, отказывающимся платить перестают оказывать услуги и выдавать гумпомощь, об этом, как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сообщили сотрудники украинских коммунальных служб."По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза", - сказал собеседник агентства. Для сравнения в соседней с Запорожской областью ДНР максимальный тариф для граждан составляет 3,85 рубля за кВт/ч, а в Ростовской области — 3,36-4,81 рубля в зависимости от того, электрической или газовой плитой оборудовано жилье.По словам источника, заметно увеличились сборы с жителей и в Николаевской области. В качестве примера он привел город Снигиревку, по системе украинского административного деления относящейся к Николаевской области. Вместе с Херсонской областью Снигиревка вошла по результатам прошлогоднего референдума в состав России, но сейчас занята украинскими войсками после вывода российских сил с левого берега Днепра."В Снигиревке, со слов источника, со 2 июня 2023 года сотрудники коммунальных служб проводят подомовые обходы, целью которых является сбор платы за потребленную в мае электроэнергию. При этом независимо от количества потребленной энергии, учтенной счетчиком, к оплате выставляется фиксированная сумма 3800 гривен (8,7 тысячи рублей)", - сказал представитель силовых структур.В случае отказа потребителей отключают от сети и исключают из списков получателей гуманитарной помощи, добавил собеседник агентства.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874505845.html

https://ria.ru/20230521/elektroenergiya-1873201076.html

николаевская область

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, запорожье, запорожская область, в мире