https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html
"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ
"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ
Танки ВСУ горят за милую душу, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:53
2023-06-21T15:53
2023-06-21T16:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_134:0:1171:583_1920x0_80_0_0_9335904bd015145040d3490f67d2211f.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Танки ВСУ горят за милую душу, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю - я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень являются - наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал он. "Конечно, там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - добавил он.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_0:36:830:659_1920x0_80_0_0_cc781554cab7897a6c7dae53f6c5eef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ
Путин заявил, что уничтожено уже 245 украинских танков и около 680 бронемашин разного типа
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Танки ВСУ горят за милую душу, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю - я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень являются - наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал он.
"Конечно, там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - добавил он.
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления