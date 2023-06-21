https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ

"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023

"Горят за милую душу": Путин высказался об иностранных танках ВСУ

Танки ВСУ горят за милую душу, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:53

2023-06-21T15:53

2023-06-21T16:00

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Танки ВСУ горят за милую душу, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю - я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень являются - наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал он. "Конечно, там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - добавил он.

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр