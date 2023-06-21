https://ria.ru/20230621/sunak-1879541135.html
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине - РИА Новости, 21.06.2023
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине
Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:18
2023-06-21T13:18
2023-06-21T13:18
в мире
украина
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b97924d3ea8445d3be23ec55b0b9585d.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего отпуска. "Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - заявил Зеленский на конференции по восстановлению Украины. Сунак поблагодарил Зеленского за такой вариант для его отпуска. "Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", - ответил британский премьер.
https://ria.ru/20230617/britaniya-1878880824.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_7ee77c516b1c2446029352670bb6a8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский
В мире, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине
Премьер Британии Риши Сунак не исключил вариант провести летний отпуск на Украине
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего отпуска.
"Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - заявил Зеленский на конференции по восстановлению Украины.
Сунак поблагодарил Зеленского за такой вариант для его отпуска.
"Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", - ответил британский премьер.
СМИ: Британия решила нанести удар по своим слишком "мужским" войскам