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Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине - РИА Новости, 21.06.2023
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13:18 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sunak-1879541135.html
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине - РИА Новости, 21.06.2023
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине
Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:18
2023-06-21T13:18
в мире
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великобритания
риши сунак
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего отпуска. "Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - заявил Зеленский на конференции по восстановлению Украины. Сунак поблагодарил Зеленского за такой вариант для его отпуска. "Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", - ответил британский премьер.
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в мире, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский
В мире, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский
Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине

Премьер Британии Риши Сунак не исключил вариант провести летний отпуск на Украине

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего отпуска.
"Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - заявил Зеленский на конференции по восстановлению Украины.
Сунак поблагодарил Зеленского за такой вариант для его отпуска.
"Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", - ответил британский премьер.
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В миреУкраинаВеликобританияРиши СунакВладимир Зеленский
 
 
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