https://ria.ru/20230621/sunak-1879541135.html

Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине

Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине - РИА Новости, 21.06.2023

Премьер Британии не исключил вариант провести отпуск на Украине

Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:18

2023-06-21T13:18

2023-06-21T13:18

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что он давно не приезжал в Киев, тот не исключил такой вариант проведения летнего отпуска. "Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве", - заявил Зеленский на конференции по восстановлению Украины. Сунак поблагодарил Зеленского за такой вариант для его отпуска. "Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев", - ответил британский премьер.

https://ria.ru/20230617/britaniya-1878880824.html

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Влада Копылова

в мире, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский