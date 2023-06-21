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Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы - РИА Новости, 21.06.2023
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Тюменская область
 
15:20 21.06.2023 (обновлено: 15:21 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sudoverf-1879583809.html
Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы
Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы - РИА Новости, 21.06.2023
Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы
Торжественную закладку киля первого универсального сухогрузного судна-контейнеровоза произвели в среду на Тобольском судостроительном заводе, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:20
2023-06-21T15:21
тюменская область
экономика
тюменская область
тобольск
россия
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ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Торжественную закладку киля первого универсального сухогрузного судна-контейнеровоза произвели в среду на Тобольском судостроительном заводе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов выразил уверенность, что судно "будет построено в срок и принесет пользу нашему государству". "В Тобольске состоялась торжественная закладка киля универсального сухогрузного судна-контейнеровоза. Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО "Межрегионфлот" реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью в пять тысяч тонн смешанного "река-море" плавания", – отмечается в сообщении. Глава Тобольска Максим Афанасьев в своем телеграм-канале отметил, что "Тюменская область стала четвертым регионом в России, где осуществляется строительство таких судов", добавив, что о готовности предприятия строить самоходные суда говорилось уже давно, была проделана очень серьезная кадровая и управленческая работа.
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экономика, тюменская область, тобольск, россия
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Тобольск, Россия

Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы

© Pixabay / Alexander LesnitskyТобольск
Тобольск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Pixabay / Alexander Lesnitsky
Тобольск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Торжественную закладку киля первого универсального сухогрузного судна-контейнеровоза произвели в среду на Тобольском судостроительном заводе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов выразил уверенность, что судно "будет построено в срок и принесет пользу нашему государству".
«
Тобольске состоялась торжественная закладка киля универсального сухогрузного судна-контейнеровоза. Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО "Межрегионфлот" реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью в пять тысяч тонн смешанного "река-море" плавания", – отмечается в сообщении.
Глава Тобольска Максим Афанасьев в своем телеграм-канале отметил, что "Тюменская область стала четвертым регионом в России, где осуществляется строительство таких судов", добавив, что о готовности предприятия строить самоходные суда говорилось уже давно, была проделана очень серьезная кадровая и управленческая работа.

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