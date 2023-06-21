https://ria.ru/20230621/sudoverf-1879583809.html

Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы

Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы - РИА Новости, 21.06.2023

Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы

Торжественную закладку киля первого универсального сухогрузного судна-контейнеровоза произвели в среду на Тобольском судостроительном заводе, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:21

тюменская область

экономика

тюменская область

тобольск

россия

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ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Торжественную закладку киля первого универсального сухогрузного судна-контейнеровоза произвели в среду на Тобольском судостроительном заводе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов выразил уверенность, что судно "будет построено в срок и принесет пользу нашему государству". "В Тобольске состоялась торжественная закладка киля универсального сухогрузного судна-контейнеровоза. Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО "Межрегионфлот" реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью в пять тысяч тонн смешанного "река-море" плавания", – отмечается в сообщении. Глава Тобольска Максим Афанасьев в своем телеграм-канале отметил, что "Тюменская область стала четвертым регионом в России, где осуществляется строительство таких судов", добавив, что о готовности предприятия строить самоходные суда говорилось уже давно, была проделана очень серьезная кадровая и управленческая работа.

https://ria.ru/20230616/reyting-1878768939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тюменская область, тобольск, россия