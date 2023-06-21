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Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 21.06.2023
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18:19 21.06.2023 (обновлено: 18:36 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/subaru-1879646921.html
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 21.06.2023
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России
ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:19
2023-06-21T18:36
авто
экономика
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
subaru
subaru forester
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и утечки хладагента из него, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости", - уточнили в ведомстве. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, он будет заменен новым, модифицированным. Уполномоченные представители изготовителей ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
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авто, экономика, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), subaru, subaru forester
Авто, Экономика, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Subaru, Subaru Forester
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России

Subaru отзовет 2780 машин в России из-за возможной неисправности системы кондиционирования

© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi Эмблема Subaru
Эмблема Subaru - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
Эмблема Subaru. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и утечки хладагента из него, сообщил Росстандарт.
«
"Отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
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"Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости", - уточнили в ведомстве.
На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, он будет заменен новым, модифицированным.
Уполномоченные представители изготовителей ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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