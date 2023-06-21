https://ria.ru/20230621/subaru-1879646921.html
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 21.06.2023
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России
ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:19
2023-06-21T18:19
2023-06-21T18:36
авто
экономика
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
subaru
subaru forester
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и утечки хладагента из него, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости", - уточнили в ведомстве. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, он будет заменен новым, модифицированным. Уполномоченные представители изготовителей ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
https://ria.ru/20230526/ugon-1874240009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), subaru, subaru forester
Авто, Экономика, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Subaru, Subaru Forester
Subaru отзовет более 2,5 тысячи автомобилей в России
Subaru отзовет 2780 машин в России из-за возможной неисправности системы кондиционирования
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и утечки хладагента из него, сообщил Росстандарт.
«
"Отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester
, реализованных с 2016 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
СМИ: Минпромторг готовит изменения в автомобильной отрасли
«
"Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости", - уточнили в ведомстве.
На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, он будет заменен новым, модифицированным.
Уполномоченные представители изготовителей ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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