https://ria.ru/20230621/strizhi-1879566806.html

Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне

Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне - РИА Новости, 21.06.2023

Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне

Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" прошли в среду в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте, передает корреспондент... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:53

2023-06-21T14:53

2023-06-21T14:54

кронштадт

миг-29

стрижи (пилотажная группа)

россия

кубинка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730025934_0:27:3076:1757_1920x0_80_0_0_58ac82791929f71a275fb85ae5dda6f8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" прошли в среду в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости. Пилотажная группа в составе 7 истребителей МиГ-29 выполнила фигуры высшего пилотажа, в том числе "Петлю Нестерова", "Бочку" и другие. Гости МВМС с большим интересом наблюдали за выступлением, многие снимали полеты на видео. "Стрижи" — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" также пройдут 24 и 25 июня. Международный военно-морской салон-2023 открылся в среду и пройдет до 25 июня. Впервые площадкой проведения салона стали Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран. Компании представят новейшие разработки в области морской техники и вооружения, обменяются опытом и обсудят вопросы развития отрасли. Международный военно-морской салон в Кронштадте будет открыт для свободного посещения 24 и 25 июня. Гости смогут посетить корабли, которые встали на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта. Для публики откроют четыре корабля: большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск".

https://ria.ru/20230607/aviatsiya-1876222427.html

кронштадт

россия

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кронштадт, миг-29, стрижи (пилотажная группа), россия, кубинка