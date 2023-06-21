https://ria.ru/20230621/strizhi-1879566806.html
Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне
Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне - РИА Новости, 21.06.2023
Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне
Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" прошли в среду в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте, передает корреспондент... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:53
2023-06-21T14:53
2023-06-21T14:54
кронштадт
миг-29
стрижи (пилотажная группа)
россия
кубинка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" прошли в среду в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости. Пилотажная группа в составе 7 истребителей МиГ-29 выполнила фигуры высшего пилотажа, в том числе "Петлю Нестерова", "Бочку" и другие. Гости МВМС с большим интересом наблюдали за выступлением, многие снимали полеты на видео. "Стрижи" — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" также пройдут 24 и 25 июня. Международный военно-морской салон-2023 открылся в среду и пройдет до 25 июня. Впервые площадкой проведения салона стали Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран. Компании представят новейшие разработки в области морской техники и вооружения, обменяются опытом и обсудят вопросы развития отрасли. Международный военно-морской салон в Кронштадте будет открыт для свободного посещения 24 и 25 июня. Гости смогут посетить корабли, которые встали на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта. Для публики откроют четыре корабля: большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, миг-29, стрижи (пилотажная группа), россия, кубинка
Кронштадт, МиГ-29, Стрижи (пилотажная группа), Россия, Кубинка
Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне
Пилотажная группа "Стрижи" выступила на Международном военно-морском салоне в Кронштадте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" прошли в среду в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.
Пилотажная группа в составе 7 истребителей МиГ-29 выполнила фигуры высшего пилотажа, в том числе "Петлю Нестерова", "Бочку" и другие.
Гости МВМС с большим интересом наблюдали за выступлением, многие снимали полеты на видео.
"Стрижи" — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России
. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка
. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.
Показательные выступления пилотажной группы "Стрижи" также пройдут 24 и 25 июня.
Международный военно-морской салон-2023 открылся в среду и пройдет до 25 июня. Впервые площадкой проведения салона стали Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран. Компании представят новейшие разработки в области морской техники и вооружения, обменяются опытом и обсудят вопросы развития отрасли.
Международный военно-морской салон в Кронштадте будет открыт для свободного посещения 24 и 25 июня. Гости смогут посетить корабли, которые встали на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта. Для публики откроют четыре корабля: большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск".
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