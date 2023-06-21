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Россия заявила о двойных стандартах в работе правозащитных структур ООН - РИА Новости, 21.06.2023
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23:18 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/standarty-1879687938.html
Россия заявила о двойных стандартах в работе правозащитных структур ООН
Россия заявила о двойных стандартах в работе правозащитных структур ООН - РИА Новости, 21.06.2023
Россия заявила о двойных стандартах в работе правозащитных структур ООН
Россия сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:18
2023-06-21T23:18
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ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости. Россия сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами и считает, что без уважения суверенитета, культуры и религии каждого государства у этих механизмов нет будущего, заявил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека российский дипломат Ярослав Еремин. "С сожалением констатируем рост практики применения двойных стандартов при оценке правозащитных ситуаций в разных странах. Этим грешат как страны "коллективного запада", так и УВКПЧ и международные правозащитные механизмы. Как результат – эскалация конфронтации в Совете, беспринципное лоббирование конъюнктурных геополитических интересов отдельных государств в ущерб профессиональной дискуссии по различным аспектам правозащитной проблематики, сведение счетов с неугодными государствами и вмешательство в их внутренние дела под прикрытием заботы о правах человека. Это дискредитирует Совет, его механизмы, Управление и сами западные государства", - заявил Еремин. Дипломат добавил, что на этом фоне в Европе, США, Канаде и ряде других стран открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей. По его мнению, также на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии, Польше активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам. "Бездействие властей этих стран в отношении широкого спектра проявлений нетерпимости оправдывается лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения. Одновременно с этим в той же Европе беззастенчиво и без оглядки на это право запрещают СМИ и общественные движения, которые доносят до их жителей альтернативную точку зрения, отличную от официальной позиции", - сожалел представитель РФ. Он напомнил, что в течение последних 30 лет США, ЕС и их "пособники" по НАТО взяли за правило бомбить и вводить войска в независимые страны предпочтительно подальше от своих границ, убивать мирных людей, "сеять там хаос и бросать их население в разрухе, унижении и отчаянии", как в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. "Считаем, что без уважения суверенитета, исторических, культурных, религиозных, национальных особенностей государств у международных правозащитных механизмов нет будущего. В СПЧ не должно быть места неоколониализму, расизму, нетерпимости, стигматизации. Не допустимы попытки отдельных стран "подмять" под себя систему международного права и использовать его универсальные правозащитные механизмы в своих корыстных целях", - заключил Еремин. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20230620/oon-1879397187.html
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россия, европа, сша, геннадий гатилов, оон, евросоюз, нато
Россия, Европа, США, Геннадий Гатилов, ООН, Евросоюз, НАТО
Россия заявила о двойных стандартах в работе правозащитных структур ООН

Дипломат Еремин: Россия сожалеет о двойных стандартах в работе правозащитных структур ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса ООН
Эмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости. Россия сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами и считает, что без уважения суверенитета, культуры и религии каждого государства у этих механизмов нет будущего, заявил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека российский дипломат Ярослав Еремин.
«
"С сожалением констатируем рост практики применения двойных стандартов при оценке правозащитных ситуаций в разных странах. Этим грешат как страны "коллективного запада", так и УВКПЧ и международные правозащитные механизмы. Как результат – эскалация конфронтации в Совете, беспринципное лоббирование конъюнктурных геополитических интересов отдельных государств в ущерб профессиональной дискуссии по различным аспектам правозащитной проблематики, сведение счетов с неугодными государствами и вмешательство в их внутренние дела под прикрытием заботы о правах человека. Это дискредитирует Совет, его механизмы, Управление и сами западные государства", - заявил Еремин.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе
20 июня, 17:01
Дипломат добавил, что на этом фоне в Европе, США, Канаде и ряде других стран открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей. По его мнению, также на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии, Польше активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам.
«
"Бездействие властей этих стран в отношении широкого спектра проявлений нетерпимости оправдывается лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения. Одновременно с этим в той же Европе беззастенчиво и без оглядки на это право запрещают СМИ и общественные движения, которые доносят до их жителей альтернативную точку зрения, отличную от официальной позиции", - сожалел представитель РФ.
Он напомнил, что в течение последних 30 лет США, ЕС и их "пособники" по НАТО взяли за правило бомбить и вводить войска в независимые страны предпочтительно подальше от своих границ, убивать мирных людей, "сеять там хаос и бросать их население в разрухе, унижении и отчаянии", как в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.
«
"Считаем, что без уважения суверенитета, исторических, культурных, религиозных, национальных особенностей государств у международных правозащитных механизмов нет будущего. В СПЧ не должно быть места неоколониализму, расизму, нетерпимости, стигматизации. Не допустимы попытки отдельных стран "подмять" под себя систему международного права и использовать его универсальные правозащитные механизмы в своих корыстных целях", - заключил Еремин.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Лавров заявил о двойных стандартах в позиции Запада по любым вопросам
19 апреля, 00:41
 
РоссияЕвропаСШАГеннадий ГатиловООНЕвросоюзНАТО
 
 
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