https://ria.ru/20230621/standarty-1879470423.html

В России с октября вступят в силу пять стандартов по оборудованию убежищ

В России с октября вступят в силу пять стандартов по оборудованию убежищ - РИА Новости, 21.06.2023

В России с октября вступят в силу пять стандартов по оборудованию убежищ

Сразу пять новых национальных стандартов (ГОСТ), определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию защитных сооружений гражданской обороны, вступят... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T03:43

2023-06-21T03:43

2023-06-21T03:43

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сразу пять новых национальных стандартов (ГОСТ), определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию защитных сооружений гражданской обороны, вступят в силу с 1 октября 2023 года, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Утверждены пять национальных стандартов, касающихся инженерно-технического-оборудования защитных сооружений гражданской обороны. В них представлены общие технические требования и методы испытаний вентиляторов электроручных и с электрическим приводом, регулирующих заглушек, клапанов герметических и избыточного давления", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что стандарты разработаны в соответствии с "Перспективной программой стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 гг.". Новые ГОСТы также учитывают положения технического регламента ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначений для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Эксперты полагают, что соблюдение производителями принятых стандартов в конечном итоге повысит уровень жизнеобеспечения населения при использовании в условиях чрезвычайных ситуаций защитных сооружений гражданской обороны. Все пять новых ГОСТов вступят в силу с 1 октября 2023 года. Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Ранее сообщалось, что принимаемые меры позволили повысить в 2013 году долю защитных сооружений, готовых к использованию по назначению, на 5,4% и довести их общий уровень готовности до 68,5%. К 2020 году данный показатель должен был составить порядка 80%.

https://ria.ru/20230504/opoveschenie-1869535140.html

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