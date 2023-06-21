https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555722.html

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщило в среду министерство обороны РФ в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:21

2023-06-21T14:21

2023-06-21T14:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93589e3ecc321f40daf6f06835b6c8f8.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой народной республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Также в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ. По данным Минобороны, в целом в течение суток российские военные нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)