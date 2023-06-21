https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555722.html
Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщило в среду министерство обороны РФ в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:21
2023-06-21T14:21
2023-06-21T14:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
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запорожская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой народной республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Также в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - отмечает МО РФ. По данным Минобороны, в целом в течение суток российские военные нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Харьковской областях