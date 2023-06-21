https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555149.html

Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении

Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 21.06.2023

Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении

Украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении более 40 солдат, один сдался в плен, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:19

2023-06-21T14:19

2023-06-21T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении более 40 солдат, один сдался в плен, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Берестового и Кисловки в Харьковской области, а тажке и Стельмаховки в ЛНР. "Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879553031.html

https://ria.ru/20230621/vsu-1879552005.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область, луганская народная республика