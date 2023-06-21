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Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879555149.html
Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении
Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении
Украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении более 40 солдат, один сдался в плен, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:19
2023-06-21T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении более 40 солдат, один сдался в плен, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Берестового и Кисловки в Харьковской области, а тажке и Стельмаховки в ЛНР. "Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879553031.html
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безопасность, россия, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении

Минобороны: Киев потерял больше 40 военных на Купянском направлении, один сдался в плен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пулеметная лента во время работы зенитного расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении более 40 солдат, один сдался в плен, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что на купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Берестового и Кисловки в Харьковской области, а тажке и Стельмаховки в ЛНР.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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