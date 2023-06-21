https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879499252.html

"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО

"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО - РИА Новости, 21.06.2023

"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО

Фонд "Защитники Отечества" представил инициативу о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:46

2023-06-21T10:46

2023-06-21T10:46

специальная военная операция на украине

общество

андрей турчак

министерство финансов рф (минфин россии)

единая россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" представил инициативу о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО, ее поддержали представители Минобороны, Минфина и МВД, говорится в пресс-релизе "Единой России". "Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание рабочей группы набсовета фонда "Защитники Отечества" по законотворчеству. На нем представители Минобороны, Минфина и МВД поддержали инициативы по расширению льгот для участников и ветеранов СВО, членов их семей", - написано в сообщении. Уточняется, что, в том числе, была поддержана инициатива "о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО".

https://ria.ru/20230517/byurokratiya-1872364740.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия