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"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879499252.html
"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО
"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО - РИА Новости, 21.06.2023
"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО
Фонд "Защитники Отечества" представил инициативу о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:46
2023-06-21T10:46
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
министерство финансов рф (минфин россии)
единая россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" представил инициативу о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО, ее поддержали представители Минобороны, Минфина и МВД, говорится в пресс-релизе "Единой России". "Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание рабочей группы набсовета фонда "Защитники Отечества" по законотворчеству. На нем представители Минобороны, Минфина и МВД поддержали инициативы по расширению льгот для участников и ветеранов СВО, членов их семей", - написано в сообщении. Уточняется, что, в том числе, была поддержана инициатива "о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО".
https://ria.ru/20230517/byurokratiya-1872364740.html
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общество, андрей турчак, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Министерство финансов РФ (Минфин России), Единая Россия
"Защитники Отечества" представили проект о выплате семьям погибших в СВО

"Защитники Отечества" представили инициативу о выплате на жилье для семей погибших в СВО

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаФонд "Защитники Отечества"
Фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Фонд "Защитники Отечества". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" представил инициативу о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО, ее поддержали представители Минобороны, Минфина и МВД, говорится в пресс-релизе "Единой России".
"Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание рабочей группы набсовета фонда "Защитники Отечества" по законотворчеству. На нем представители Минобороны, Минфина и МВД поддержали инициативы по расширению льгот для участников и ветеранов СВО, членов их семей", - написано в сообщении.
Уточняется, что, в том числе, была поддержана инициатива "о распространении права на единовременную выплату на строительство жилья на семьи экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО".
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