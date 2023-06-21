https://ria.ru/20230621/soglasheniya-1879686783.html

Балицкий рассказал о соглашениях, подписанных на ПМЭФ Запорожской областью

Балицкий рассказал о соглашениях, подписанных на ПМЭФ Запорожской областью - РИА Новости, 21.06.2023

Балицкий рассказал о соглашениях, подписанных на ПМЭФ Запорожской областью

Общая сумма подписанных соглашений Запорожской областью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) составила 64,4 миллиарда рублей, сообщил врио РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:59

2023-06-21T22:59

2023-06-21T22:59

пмэф-2023

экономика

запорожская область

евгений балицкий

пмэф 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Общая сумма подписанных соглашений Запорожской областью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) составила 64,4 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. Запорожская область впервые принимала участие в форуме. "Представители нашей области подписали 49 соглашений с различными регионами, организациями и учреждениями Российской Федерации. Общая сумма соглашений составила 64,4 млрд рублей", - написал Балицкий.По его словам, павильон Запорожской области за время форума посетили 20 тысяч человек. Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230617/forum-1878927907.html

запорожская область

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Наталья Макарова

экономика, запорожская область, евгений балицкий, пмэф 2023