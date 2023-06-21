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Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.06.2023
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13:25 21.06.2023 (обновлено: 14:33 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879544423.html
Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.06.2023
Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:25
2023-06-21T14:33
общество
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы наградить &lt;...&gt; Собянина Сергея Семеновича", — говорится в документе.Сегодня мэру столицы исполняется 65 лет. Он занимает нынешнюю должность с 2010-го года.В июне "Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом от партии на очередные выборы мэра Москвы, которые пройдут 8-10 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20230606/nagrazhdenie-1876502394.html
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общество, сергей собянин, владимир путин
Общество, Сергей Собянин, Владимир Путин
Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы наградить <...> Собянина Сергея Семеновича", — говорится в документе.
Сегодня мэру столицы исполняется 65 лет. Он занимает нынешнюю должность с 2010-го года.
В июне "Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом от партии на очередные выборы мэра Москвы, которые пройдут 8-10 сентября.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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