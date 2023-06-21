https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879544423.html

Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.06.2023

Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:25

2023-06-21T13:25

2023-06-21T14:33

общество

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы наградить <...> Собянина Сергея Семеновича", — говорится в документе.Сегодня мэру столицы исполняется 65 лет. Он занимает нынешнюю должность с 2010-го года.В июне "Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом от партии на очередные выборы мэра Москвы, которые пройдут 8-10 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20230606/nagrazhdenie-1876502394.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, владимир путин