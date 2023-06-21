https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879524906.html
Путин поздравит Собянина с юбилеем
Путин поздравит Собянина с юбилеем - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поздравит Собянина с юбилеем
Президент России Владимир Путин как минимум по телефону в среду поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:18
2023-06-21T12:18
2023-06-21T12:28
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дмитрий песков
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин как минимум по телефону в среду поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Собянин отмечает в среду 65-летие."Нет, заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять, но точно не знаю, звонил ли он уже, но точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит. Поздравит, вы знаете, собственно, вы знаете, успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны, Москва это один из, если не лучший город мира", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Москва стремительно развивается, не только с точки зрения физической привлекательности, но и с точки зрения финансового, промышленного, туристического потенциалов."Здесь я не знаю точно, поэтому не могу ответить на этот вопрос", - добавил Песков, отвечая на вопрос, что президент подарит мэру Москвы.
https://ria.ru/20230609/moskva-1877315255.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Политика
Путин поздравит Собянина с юбилеем
Песков заявил, что Путин как минимум по телефону поздравит Собянина с 65-летием
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин как минимум по телефону в среду поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Собянин отмечает в среду 65-летие.
"Нет, заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять, но точно не знаю, звонил ли он уже, но точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит. Поздравит, вы знаете, собственно, вы знаете, успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны, Москва это один из, если не лучший город мира", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Москва стремительно развивается, не только с точки зрения физической привлекательности, но и с точки зрения финансового, промышленного, туристического потенциалов.
"Здесь я не знаю точно, поэтому не могу ответить на этот вопрос", - добавил Песков, отвечая на вопрос, что президент подарит мэру Москвы.
Собянин рассказал о глобальных планах по развитию Москвы