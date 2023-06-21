https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879128795.html

Биография Сергея Собянина

Биография Сергея Собянина - РИА Новости, 21.06.2023

Биография Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:33

2023-06-21T01:33

2023-06-21T01:33

справки

москва

сергей собянин

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Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области.В 1980 году окончил Костромской технологический институт (ныне в составе Костромского государственного университета), в 1989 году ‒ Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). Кандидат юридических наук.Трудовую деятельность начал в 1980 году. Работал слесарем, затем мастером Челябинского трубопрокатного завода.В 1982-1984 годах – заведующий орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.С 1984 по 1990 год – на руководящей партийной и советской работе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области.В 1990-1991 годах был начальником государственной налоговой инспекции в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа.С 1991 по 1993 год – глава администрации города Когалыма.В 1993-1994 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа.С 1994 года ‒ председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.В 2000-2001 годах – первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.С 2001 по 2005 год занимал пост губернатора Тюменской области.С ноября 2005 года ‒ руководитель администрации президента РФ.12 мая 2008 года Сергей Собянин был назначен на должность заместителя председателя правительства РФ ‒ руководителя аппарата правительства РФ.21 октября 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева был наделен Московской городской думой полномочиями мэра Москвы на пять лет. В этот же день официально вступил в должность мэра Москвы.С 5 июня 2013 года – временно исполняющий обязанности мэра Москвы.8 сентября 2013 года Сергей Собянин был избран мэром Москвы, набрав 51,37% голосов избирателей. Вступил в должность 12 сентября 2013 года.9 сентября 2018 года был переизбран на пост мэра, набрав 70,17% голосов. Вступил в должность 18 сентября 2018 года.9 июня 2023 года Сергей Собянин был выдвинут кандидатом на выборах мэра Москвы от партии "Единая Россия", которые пройдут с 8 по 10 сентября. Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты конференции городского отделения партии. Под руководством Сергея Собянина территория столицы выросла в 2,5 раза. В результате были образованы два новых городских округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО).С 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в полтора раза. 10 сентября 2016 года было открыто пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). В 2019 году открылось движение по Московскими центральными диаметрами (МЦД) – новым наземным метро, которое создает бесшовное пространство в Московской агломерации. 1 марта 2023 года была полностью введена в строй Большая кольцевая линия. Модернизируется дорожная сеть, в том числе ключевые развязки и вылетные магистрали. Реализуются программы обновления общественного городского транспорта. Заданы новые стандарты благоустройства дворов и общественных пространств. В 2017 году Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в Москве. Строятся новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы.Правительство Москвы реализует программу реконструкции городских поликлиник.Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия".Являлся сопредседателем научно-редакционного совета "Большой Тюменской энциклопедии" (2004-2009).Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2006).Награжден орденом Почета (2003), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), медалью Столыпина I степени (2010). Имеет награды РПЦ.У Сергея Собянина две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, сергей собянин