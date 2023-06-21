https://ria.ru/20230621/smi-1879597328.html

Эксперты: СМИ России и Африки сталкиваются с множеством общих вызовов

Эксперты: СМИ России и Африки сталкиваются с множеством общих вызовов - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперты: СМИ России и Африки сталкиваются с множеством общих вызовов

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 20 июня прошел круглый стол "Стратегии развития СМИ в XXI веке: вызовы и перспективы" в РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:41

2023-06-21T15:41

2023-06-21T15:41

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 20 июня прошел круглый стол "Стратегии развития СМИ в XXI веке: вызовы и перспективы" в формате видеомоста. Из Москвы участие в мероприятии приняли заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Юлия Голубева и начальник Управления по работе со странами Африки медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Буданова. Участниками из африканских стран стали генеральный директор телерадиовещательной компании FANA Broadcasting Corporate Адмасу Дамтью из Эфиопии, менеджер информационного агентства NAMPA Джата Казонду из Намибии, директор по контенту медиагруппы Radio Africa Group Поль Иладо из Кении, представитель издательской группы Zimpapers Лавмор Матэр из Зимбабве и заместитель главного редактора газеты Al Gomhuria Сейид Хани из Египта.Открыл дискуссию Сейид Хани, отметив, что в современном мире СМИ несут двойную ответственность, так как теперь их роль сводится не только к освещению мировых новостей, но и к опровержению ложной информации, распространению фактов для отстаивания интересов своей страны. Он также упомянул, что люди платят высокую цену за ложь, распространяемую СМИ. "Проблема африканских СМИ заключается в том, что мы используем западные информационные агентства как основной источник информации, и тем самым мы непринужденно участвуем в этом процессе распространения лжи и дискурса, исходящего от американской элиты. Наше население и не подозревает, что мы вводим его в заблуждение. Поэтому наша задача сейчас заключается в том, чтобы наши журналисты присутствовали на местах, где что-то происходит, они должны быть по всему миру", – заключил он.По словам генерального директора FANA Broadcasting Corporate Адмасу Дамтью, фейковые и заведомо ложные новости - огромная проблема с точки зрения доверия к СМИ и источникам информации в Эфиопии и других странах Африки. "Для цифровых СМИ в Эфиопии есть проблема с инфраструктурой и отсутствием достаточного финансирования. Цифровая грамотность – очень острая проблема в Эфиопии, которая затрудняет распространение контента. Также существуют проблемы с точки зрения нормативно-правового регулирования нашей отрасли", - добавил он. Кроме того, Адмасу Дамтью отметил, что в настоящее время вызовом для медиа индустрии являются стремительные технологические перемены: ведущие цифровые СМИ Эфиопии в недостаточной степени пользуются такими новыми технологии, как, например, искусственный интеллект.О перспективах сотрудничества России и Африки в сфере телевидения, радио и кинопроизводства рассказала заместитель Генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Юлия Голубева. "Есть несколько направлений сотрудничества с африканскими странами. Прежде всего это обмен информацией и материалами, а также совместное производство контента. Например, наше ТВ шоу "Звезды в Африке" мы сейчас снимаем в ЮАР", – отметила она. Юлия также обратила внимание на богатый опыт Газпром-Медиа Холдинга в области радиовещания, которым они готовы поделиться с африканскими коллегами.Джата Казонду, представляющий информационное агентство NAMPA, также высказался о необходимости предоставления правдивой и точной информации населению. "Точка зрения, появляющаяся в наших СМИ, должна быть более сбалансированной для целевой аудитории. Население должно иметь возможность выбирать между различными точками зрения. Следует брать информацию не от традиционных информагентств, таких как AFP, Associated Press или Reuters, так как даже получение данных от них стоит больших денег. Дороговизна информации – одна из проблем, с которой мы сталкиваемся", – обозначил представитель NAMPA. Кроме того, представитель Намибии затронул тему фейковых новостей, которые "являются давней проблемой". "Необходимо повышать медиа грамотность и подготавливать не только журналистов, но и аудиторию. Новые технологии также требуют повсеместного внедрения и освоения для повышения эффективности работы СМИ", – добавил он.С необходимостью повышения технологической осведомленности и проблемой финансирования согласен и Поль Иладо из Кении: "Важно адаптироваться к цифровым СМИ и изменениям в медиа отрасли". Кроме того, он отметил, что СМИ в африканских странах способствуют “продвижению демократии”. По мнению Иладо, "СМИ должны стать инструментом повышения качества жизни. Чтобы граждане африканских стран могли в полной мере пользоваться материалами СМИ, требуется адаптировать информацию под местные языки".Начальник Управления по работе со странами Африки медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Буданова также подчеркнула важность противодействия фейкам и развития механизмов обмена. "В нашем агентстве мы придерживаемся высоких стандартов журналисткой работы, и мы хотели бы и дальше оставаться верными себе в этом современном цифровом мире, где информация распространяется быстро и зачастую без должной проверки. Поэтому главный вызов, с которыми сталкиваемся и мы, и африканские медиа – это фейк-ньюс", –заявила Виктория.С мыслью о том, что цифровой мир создает свои проблемы для СМИ, согласен и представитель Zimpapers Лавмор Матэр. По его мнению, "цифровая аудитория растет гораздо быстрее дохода от цифровых ресурсов. Поэтому монетизация цифрового контента, которому аудитория готова довериться, является еще одной проблемой". Как и другие участники конференции, Лавмор Матэр отметил экономическую составляющую: "Реклама сейчас приносит больше дохода, чем подписка, поэтому информационная деятельность часто не носит приоритетного характера". Кроме того, представитель Зимбабве упомянул и проблемы с обеспечением удаленных частей страны интернетом.Видеомост, объединивший руководителей СМИ стран Африки, проводится в преддверии саммита Россия-Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230608/proekt-1877009093.html

https://ria.ru/20230519/vr-proekty-1872891361.html

https://ria.ru/20230609/yunkory-1876875498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, африка, эфиопия, намибия, россия, миа "россия сегодня"