https://ria.ru/20230621/smartfon-1879480747.html

Эксперт рассказала, как пользоваться смартфоном в жару

Эксперт рассказала, как пользоваться смартфоном в жару - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт рассказала, как пользоваться смартфоном в жару

Смартфон в жару лучше носить без чехла, чтобы он не перегревался, а также не открывать на нем "тяжелые" приложения, в том числе онлайн-игры, при этом ни в коем... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:22

2023-06-21T08:22

2023-06-21T08:22

технологии

мтс

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Смартфон в жару лучше носить без чехла, чтобы он не перегревался, а также не открывать на нем "тяжелые" приложения, в том числе онлайн-игры, при этом ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно - перепады температуры негативно влияют на функциональность, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Уточняется, что телефоны больше всего подвержены негативному воздействию именно в морозы и в сильную жару - аккумулятор может потерять свои свойства и быстро прийти в негодность. При этом основными признаками того, что гаджет чрезмерно перегрет, является то, что некоторые элементы обжигают руки, он отображает ошибки зарядки или вовсе не заряжается. Кроме того, устройство может зависать, отключаться, а его крышка деформироваться от разбухания аккумулятора. "Современные смартфоны остывают также быстро, как и нагреваются, однако защитные чехлы из силикона, пластика или кожи затрудняют доступ к вентиляции, выступая в роли теплоизолирующей оболочки. Это влияет как на аккумулятор, так и на другие важные компоненты: смартфон может замедлить свою работу или вовсе начать выключаться, поэтому в жаркую погоду рекомендуется снимать защиту со своего устройства", - заявила Голицына. Она посоветовала ограничить использование "тяжёлых" приложений, например, онлайн-игр или видеоредакторов. Такие программы при работе затрачивают большое количество ресурсов, а в жаркую погоду температура устройства в фазе активной работы кратно увеличится. Помочь от нагревания также может и включение "режима энергосбережения". "Если уровень заряда на вашем смартфоне стремится к нулю, стоит дождаться, пока он остынет. Можно просто выключить устройство на 15-20 минут или положить его в тень. Важно убедиться, что солнечные лучи не будут попадать на ваш смартфон при зарядке. Ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно - перепады температуры негативно влияют на функциональность смартфонов", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20230620/whatsapp-1879300096.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, мтс