https://ria.ru/20230621/slozhnost-1879628664.html
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа
Спасти туристов из пропавшего батискафа "Титан" компании OceanGate будет сложно, поскольку перейти из него на другую субмарину невозможно, сообщает британское... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:27
2023-06-21T17:27
2023-06-21T17:29
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасти туристов из пропавшего батискафа "Титан" компании OceanGate будет сложно, поскольку перейти из него на другую субмарину невозможно, сообщает британское издание Daily Mail."Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся", — указали в статье.Как отметило издание, спасение туристов путем их перехода из "Титана" на другой батискаф практически невозможно, поэтому их можно спасти только в том случае, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место их предполагаемого расположения и сможет зацепить трос и доставить его на поверхность.Ранее NBC сообщал, что Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан".
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879610657.html
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, новости - туризм, туризм
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире, Новости - Туризм, Туризм
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа
DM: члены экипажа батискафа "Титан" не смогут перейти на другую субмарину под водой