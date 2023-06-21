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СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
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17:27 21.06.2023 (обновлено: 17:29 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/slozhnost-1879628664.html
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа
Спасти туристов из пропавшего батискафа "Титан" компании OceanGate будет сложно, поскольку перейти из него на другую субмарину невозможно, сообщает британское... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:27
2023-06-21T17:29
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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новости - туризм
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасти туристов из пропавшего батискафа "Титан" компании OceanGate будет сложно, поскольку перейти из него на другую субмарину невозможно, сообщает британское издание Daily Mail.&quot;Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся&quot;, — указали в статье.Как отметило издание, спасение туристов путем их перехода из "Титана" на другой батискаф практически невозможно, поэтому их можно спасти только в том случае, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место их предполагаемого расположения и сможет зацепить трос и доставить его на поверхность.Ранее NBC сообщал, что Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан".
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, новости - туризм, туризм
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире, Новости - Туризм, Туризм
СМИ назвали главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа

DM: члены экипажа батискафа "Титан" не смогут перейти на другую субмарину под водой

© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Ed Komenda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасти туристов из пропавшего батискафа "Титан" компании OceanGate будет сложно, поскольку перейти из него на другую субмарину невозможно, сообщает британское издание Daily Mail.
«

"Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся", — указали в статье.

Как отметило издание, спасение туристов путем их перехода из "Титана" на другой батискаф практически невозможно, поэтому их можно спасти только в том случае, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место их предполагаемого расположения и сможет зацепить трос и доставить его на поверхность.
Ранее NBC сообщал, что Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов "Титан".
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаВ миреНовости - ТуризмТуризм
 
 
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