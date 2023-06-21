Представитель Путина обеспокоился ужесточением позиции Запада по Сирии
Представитель Путина Лаврентьев: Россию тревожит ужесточение позиции стран Запада по Сирии
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россию тревожит ужесточение позиции стран коллективного Запада в отношении Дамаска после восстановления членства Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Что нас больше всего в этой связи тревожит, это наверное ужесточение позиции США и других стран, так называемого коллективного Запада в отношении Сирии, которое последовало после, вы знаете, принятия решения в Джидде Лиги арабских государств о восстановлении членства Сирии в этой панарабской организации", - сказал дипломат по итогам 20-го раунда "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию.
По словам Лаврентьева, возвращение Сирии в ЛАГ поможет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. "К арабским странам пришло понимание того, что достижение стабильности в таком расширенном, большом регионе Ближнего и в том числе частично Среднего Востока, не может быть достигнуто без стабилизации ситуации с Сирии", - подчеркнул он. Дипломат отметил, что ужесточение санкций со стороны Запада в отношении Дамаска является "тупиковым путем", который не способствует решению сирийского кризиса.
В столице Казахстана 20-21 июня проходил 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Российскую сторону представляли сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России.