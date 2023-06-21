https://ria.ru/20230621/siriya-1879537488.html

Представитель Путина обеспокоился ужесточением позиции Запада по Сирии

Представитель Путина обеспокоился ужесточением позиции Запада по Сирии - РИА Новости, 21.06.2023

Представитель Путина обеспокоился ужесточением позиции Запада по Сирии

Россию тревожит ужесточение позиции стран коллективного Запада в отношении Дамаска после восстановления членства Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), заявил... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:03

2023-06-21T13:03

2023-06-21T13:10

война в сирии

в мире

сирия

россия

александр лаврентьев

лига арабских государств

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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россию тревожит ужесточение позиции стран коллективного Запада в отношении Дамаска после восстановления членства Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Что нас больше всего в этой связи тревожит, это наверное ужесточение позиции США и других стран, так называемого коллективного Запада в отношении Сирии, которое последовало после, вы знаете, принятия решения в Джидде Лиги арабских государств о восстановлении членства Сирии в этой панарабской организации", - сказал дипломат по итогам 20-го раунда "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию. По словам Лаврентьева, возвращение Сирии в ЛАГ поможет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. "К арабским странам пришло понимание того, что достижение стабильности в таком расширенном, большом регионе Ближнего и в том числе частично Среднего Востока, не может быть достигнуто без стабилизации ситуации с Сирии", - подчеркнул он. Дипломат отметил, что ужесточение санкций со стороны Запада в отношении Дамаска является "тупиковым путем", который не способствует решению сирийского кризиса.В столице Казахстана 20-21 июня проходил 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Российскую сторону представляли сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html

сирия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, александр лаврентьев, лига арабских государств