МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции
В МИД Ирана рассказали о дорожной карте процесса нормализации отношений Сирии и Турции
© Фото : SANAДамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Нормализация отношений Анкары и Дамаска подразумевает обсуждение вопроса беженцев, безопасности границ, присутствия Турции в Сирии, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.
По его словам, нормализация отношений между двумя странами процесс не простой и имеет сразу несколько измерений.
"Мы стараемся шаг за шагом двигаться в этом направлении. Есть множество вопросов, таких как борьбы с терроризмом, торгового сотрудничества, беженцев, что является одной из проблем Турции, вопрос безопасности границ, турецкого военного присутствия в Сирии", - сказал он.
Во вторник, 20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары.
От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи.
Министры иностранных дел четырех стран встречались в Москве 10 мая. По итогам главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.