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МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции - РИА Новости, 21.06.2023
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11:49 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html
МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции
МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции - РИА Новости, 21.06.2023
МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции
Нормализация отношений Анкары и Дамаска подразумевает обсуждение вопроса беженцев, безопасности границ, присутствия Турции в Сирии, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:49
2023-06-21T11:49
в мире
сирия
турция
иран
айман сусан
михаил богданов
сергей лавров
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Нормализация отношений Анкары и Дамаска подразумевает обсуждение вопроса беженцев, безопасности границ, присутствия Турции в Сирии, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане. По его словам, нормализация отношений между двумя странами процесс не простой и имеет сразу несколько измерений. "Мы стараемся шаг за шагом двигаться в этом направлении. Есть множество вопросов, таких как борьбы с терроризмом, торгового сотрудничества, беженцев, что является одной из проблем Турции, вопрос безопасности границ, турецкого военного присутствия в Сирии", - сказал он. Во вторник, 20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Министры иностранных дел четырех стран встречались в Москве 10 мая. По итогам главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20230620/siriya-1879340848.html
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в мире, сирия, турция, иран, айман сусан, михаил богданов, сергей лавров
В мире, Сирия, Турция, Иран, Айман Сусан, Михаил Богданов, Сергей Лавров
МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции

В МИД Ирана рассказали о дорожной карте процесса нормализации отношений Сирии и Турции

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Нормализация отношений Анкары и Дамаска подразумевает обсуждение вопроса беженцев, безопасности границ, присутствия Турции в Сирии, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.
По его словам, нормализация отношений между двумя странами процесс не простой и имеет сразу несколько измерений.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане
20 июня, 13:36
"Мы стараемся шаг за шагом двигаться в этом направлении. Есть множество вопросов, таких как борьбы с терроризмом, торгового сотрудничества, беженцев, что является одной из проблем Турции, вопрос безопасности границ, турецкого военного присутствия в Сирии", - сказал он.
Во вторник, 20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары.
От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи.
Министры иностранных дел четырех стран встречались в Москве 10 мая. По итогам главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Вчера, 11:43
 
В миреСирияТурцияИранАйман СусанМихаил БогдановСергей Лавров
 
 
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