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Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
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11:43 21.06.2023 (обновлено: 11:52 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/siriya-1879516075.html
Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане
Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане
РФ, Турция и Иран продолжат активные усилия для подготовки дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:43
2023-06-21T11:52
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ, Турция и Иран продолжат активные усилия для подготовки дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, говорится в совместном заявлении трех стран.Стороны отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана, Турции и Сирии, в ходе которых был обсужден ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией - в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран."Подчеркнули важность продолжения активных усилий на данном направлении во исполнение договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая 2023 года и министров обороны 25 апреля 2023 года", - говорится в заявлении по итогам 20-го раунда переговоров "астанинского" формата.Стороны также признали важность продвижения этого процесса на основе доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии ООН, активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи по всей Сирии.
https://ria.ru/20230621/normalizatsiya-1879510288.html
https://ria.ru/20230620/siriya-1879340848.html
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в мире, турция, россия, иран, оон
В мире, Турция, Россия, Иран, ООН
Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане

Россия, Турция и Иран договорились о процессе нормализации отношений Анкары и Дамаска

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дамаск. Архивное фото
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ, Турция и Иран продолжат активные усилия для подготовки дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, говорится в совместном заявлении трех стран.
Стороны отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана, Турции и Сирии, в ходе которых был обсужден ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией - в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран.
Государственные флаги России, Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В МИД Ирана рассказали о работе над нормализацией отношений Сирии и Турции
Вчера, 11:23
"Подчеркнули важность продолжения активных усилий на данном направлении во исполнение договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая 2023 года и министров обороны 25 апреля 2023 года", - говорится в заявлении по итогам 20-го раунда переговоров "астанинского" формата.
Стороны также признали важность продвижения этого процесса на основе доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии ООН, активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи по всей Сирии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи по Сирии в Астане
20 июня, 13:36
 
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