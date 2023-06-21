https://ria.ru/20230621/siriya-1879516075.html

Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане

Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане - РИА Новости, 21.06.2023

Россия, Турция и Иран приняли заявление по итогам встречи в Астане

РФ, Турция и Иран продолжат активные усилия для подготовки дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:43

2023-06-21T11:43

2023-06-21T11:52

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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ, Турция и Иран продолжат активные усилия для подготовки дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, говорится в совместном заявлении трех стран.Стороны отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана, Турции и Сирии, в ходе которых был обсужден ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией - в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран."Подчеркнули важность продолжения активных усилий на данном направлении во исполнение договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая 2023 года и министров обороны 25 апреля 2023 года", - говорится в заявлении по итогам 20-го раунда переговоров "астанинского" формата.Стороны также признали важность продвижения этого процесса на основе доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии ООН, активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи по всей Сирии.

https://ria.ru/20230621/normalizatsiya-1879510288.html

https://ria.ru/20230620/siriya-1879340848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, иран, оон